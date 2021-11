PM prende suspeito de estelionato em Araxá

Nesta terça-feira (9), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma agência bancária, onde havia um indivíduo detido no interior da agência, tendo em vista ter apresentado documento de identidade, aparentemente falso, para realizar abertura de conta.

O autor de 63 anos, natural do Estado da Bahia e residente em Brasília, foi abordado e confessou que realmente estava utilizando um documento falso em nome de um senhor, de 73 anos, residente em Araxá. O autor ainda possuía outros dados e documentos de vítimas.

De acordo com a atendente da agência bancária, o autor chegou no local com os referidos documentos, se passando por outra pessoa, com o intuito de lhe ludibriar e realizar a abertura de uma conta para conseguir empréstimo, gerando suspeição. Além disso, relatou que, antes deste autor, atendeu também uma mulher, a qual portava um documento de identidade suspeito e tentou abrir uma conta em nome de uma senhora, de 49 anos, residente em Araxá, também com intuito de contrair um empréstimo.

Porém, no momento em que a PM chegou, a autora já havia se retirado da agência. Através das imagens do circuito interno de câmeras de vigilância foi possível constatar que, além desta mulher, havia outras quatro mulheres que mantiveram contato com o autor, agindo provavelmente em coautoria, as quais evadiram assim que perceberam a chegada da PM.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os documentos apreendidos.