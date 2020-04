Polícia prende sete suspeitos de roubo no Boa Vista ocorrido em janeiro

A Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de um roubo ocorrido em Araxá no início de janeiro passado, no bairro Boa Vista. Na época, autores armados invadiram uma residência, onde com uso de violência fizeram graves ameaças às vítimas (ocupantes), inclusive jogando álcool no corpo de uma delas e ameaçando atear fogo. Os autores buscavam grande quantidade em dinheiro..

Durante cumprimento de mandado de buscas e apreensões coordenado pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, sete suspeitos (uma mulher entre eles) foram presos, com idades entre 26 e 34 anos. Dois celulares de origem ilícita também foram apreendidos. As investigações continuam em prosseguimento.