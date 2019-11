Posto de combustível é assaltado na João Paulo II

Um posto de combustível foi assaltado na noite de ontem (27), na av. João Paulo II, bairro Guilhermina Vieira Chaer.

Segundo um funcionário do estabelecimento, o assaltante chegou ao posto por volta das 21h. O criminoso estava com uma arma de fogo, provavelmente uma pistola. Ele anunciou o assalto e levou certa quantia em dinheiro do caixa.

Logo em seguida o autor fugiu sentido ao bairro Santa Luzia. A ação delituosa foi filmada pelas câmeras de vigilância do posto. Rastreamentos continuam com o objetivo de localizar e prender o suspeito.