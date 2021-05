Prefeitura amplia unidades para vacinação contra gripe em idosos com mais de 60 anos

A Prefeitura de Araxá ampliou a vacinação contra gripe para pessoas com mais de 60 anos. Além da Unicentro, Uninordeste e ESF Max Neumann que realizam a imunização do grupo e também de professores, a Unisse (rua Dr. Edmar Cunha, nº 135, bairro Santa Terezinha) também realizará o atendimento com foco somente nos idosos. As Unidades de Saúde atendem das 8h às 16h e a ESF Max Neumann das 12h às 17h.

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe começou no último dia 11 de maio e vai até 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, a campanha estima vacinar, no total, 79,7 milhões de pessoas, sendo 33 milhões nesta segunda etapa.

Para vacinar é necessário a apresentação dos documentos pessoais e, se tiver, do cartão do SUS. Professores também devem levar o último holerite para comprovar o exercício da profissão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 15 dias para aplicação de qualquer outra vacina.

O público das duas primeiras fases da vacinação contra a gripe também deve ficar atento caso tenha testado positivo, esteja com suspeita de covid ou sintoma de outras infecções. Nestes casos, é necessário adiar a vacinação.

Se a pessoa estiver completamente recuperada e passado no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, poderá receber o imunizante.

Terceira fase

A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, terá como público integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.