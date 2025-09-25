Prefeitura de Araxá abre oficialmente o 32º Campeonato Ruralão no próximo sábado

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, abre oficialmente neste sábado, 27 de setembro, o 32º Campeonato Ruralão. A solenidade e a primeira partida acontecem no Estádio Municipal Fausto Alvim, a partir das 14h, com o confronto entre Pântano e Fazenda Máfia.

No domingo, 28 de setembro, a competição segue com a continuidade da primeira rodada em diferentes campos da cidade, movimentando atletas e torcedores apaixonados pelo futebol amador.

A edição de 2025 contará com a participação de 16 equipes, divididas em quatro chaves. Na Chave A estão Estância, Gondins, Tiradentes e Amigos; na Chave B jogam A.E. Palmeri (Ibiá), Chácara Dona Adélia, Fazenda São Pedro e São Geraldo; a Chave C reúne Santa Vitória, Athletic, Lapinha e Santo Antônio; e a Chave D é composta por Pântano, Fazenda Máfia, Real Bahia e AJESP.

Segundo o regulamento, na primeira fase os times jogam entre si dentro das chaves, em turno e returno. Classificam-se para as quartas de final as duas melhores equipes de cada grupo. A sequência da competição contará ainda com semifinais e final em jogos de ida e volta, além da disputa de terceiro lugar em partida única. Ao todo, serão 83 jogos realizados em aproximadamente três meses de campeonato.

Para o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o Ruralão segue como um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário anual.

“A cada edição, o campeonato cresce em organização e competitividade. Nosso objetivo é oferecer estrutura, segurança e valorização aos atletas, promovendo um espetáculo de qualidade para o público que acompanha de perto essa tradição do esporte araxaense”, destaca.



Primeira Rodada – 32º Campeonato Ruralão 2025

Chave A

• 28/09 (domingo), 08h30 – Arena Cachorrão: Estância x Gondins

• 28/09 (domingo), 10h30 – Campo Santa Terezinha: Tiradentes x Amigos

Chave B

• 28/09 (domingo), 08h30 – CT Vila Nova: Fazenda São Pedro x São Geraldo

• 28/09 (domingo), 10h30 – CT Vila Nova: A.E. Palmeri (Ibiá) x Chácara Dona Adélia

Chave C

• 28/09 (domingo), 08h30 – Délcio Campolina/AEF: Santa Vitória x Athletic

• 28/09 (domingo), 08h30 – Campo Santa Terezinha: Lapinha x Santo Antônio

Chave D

• 27/09 (sábado), 15h – Estádio Fausto Alvim: Pântano x Fazenda Máfia

• 28/09 (domingo), 10h30 – Arena Cachorrão: Real Bahia x AJESP