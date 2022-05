Prefeitura de Araxá cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte

As equipes esportivas ou atletas individuais que representaram Araxá em competições locais, estaduais ou nacionais, poderão receber subsídio financeiro da Prefeitura de Araxá.

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte foi aprovado na terça-feira (17) pela Câmara Municipal e tem como objetivo promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações esportivas.

“Estou muito feliz com a aprovação desse programa. Agora quem for representar a cidade de Araxá em competições poderá receber o apoio financeiro e, se preciso for, toda estrutura que o Município oferece para sua preparação e treinamentos”, ressalta o prefeito Robson Magela

O prefeito destaca ainda a importância de políticas públicas para a sociedade. “Uma política pública séria, com responsabilidade, fomenta diversos projetos que beneficiam diretamente a população. E nós, enquanto gestores públicos, temos que desenvolver e implantar programas que atendam nossa comunidade, nossos jovens, adultos e idosos. Fomentar o esporte”, reitera.

O projeto será sancionado pelo prefeito Robson Magela nos próximos dias.

Principais critérios do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte

Para obtenção de financiamento de projetos com recursos do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, os interessados deverão obrigatoriamente estar inscritos no Cadastro Esportivo da Secretaria Municipal de Esportes, satisfazendo as seguintes condições:

– Apresentar o respectivo projeto esportivo, com uma diretoria responsável e devidamente registrada em cartório, explicitando objetivos, recursos financeiros e humanos envolvidos, para fim de fixação do valor do incentivo e fiscalização da Administração Pública.

– Em projetos de criação de escolinhas esportivas, obrigatoriamente informar um profissional técnico com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física para acompanhar o desenvolvimento do projeto apresentado ou treinador/instrutor que possuam cursos preparatórios associados à modalidade que ensinam.

Os projetos serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Esportes e serão submetidos à análise, juntamente com a Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, designada, através de portaria, para aprovação dos projetos selecionados a serem financiados a partir dos critérios estabelecidos.