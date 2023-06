Prefeitura de Araxá entrega a revitalização da Unisse

Um espaço totalmente revitalizado, com ambiente acolhedor e atendimento ainda mais humanizado. A Prefeitura de Araxá reinaugurou a Unidade de Saúde Sul-Sudeste (Unisse), nesta quinta-feira (29), no bairro Santa Terezinha.

O prefeito Robson Magela vistoriou o local no início de março do 2022 e autorizou a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbano a abrir licitação para a reforma geral do espaço, que estava bastante deteriorado com infiltrações nas paredes, portas e janelas, dimensões inadequadas e revestimentos velhos de piso e banheiros.

Dentre os serviços da revitalização estão a troca completa do telhado, janelas e portas, a reforma de sanitários e cozinha, pintura geral, novos pisos e revestimentos, restauração da parte hidráulica e elétrica, adaptação de acessibilidade em todo o prédio e projeto de identidade visual que deixou a unidade mais acolhedora.

A unidade atende 13 bairros – Santa Terezinha, Vila Silvéria, Dona Beja, Parque das Flores, Jardim das Primaveras, Padre Alaor; Arasol, Vila Lamartine, Jardim Cecília, Leda Barcelos, Sagrada Família, Fertiza, Pedro Pezzuti, além do Centro.

São 120 atendimentos por dia, incluindo clínica geral, nutricionista, consulta e procedimentos de enfermagem, além de visitas domiciliares aos pacientes. Além disso, abriga as Estratégias de Saúde (ESFs) Santa Terezinha, Vila Silvéria e Padre Alaor.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a obra vem de encontro a uma antiga demanda da comunidade e contribui de forma significativa com a melhora da qualidade da saúde pública na cidade.

“Com a reforma finalizada, a unidade de saúde está apta a atender novamente a população e proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores. Nunca se investiu tanto na saúde, nos profissionais da área e nos pacientes de Araxá. Com essas ações, a Administração Municipal reforça o compromisso de cuidar das pessoas, garantindo a segurança e a qualidade de vida que elas tanto merecem”, reitera a secretária.

O prefeito Robson Magela afirma que os investimentos na Saúde têm promovido uma transformação para melhorar a vida das pessoas. “O dinheiro do povo tem que ser investido para o povo. E estamos trabalhando sem medir esforços para que essa realidade não mude, e a Saúde continue evoluindo de forma significativa”, diz.

“A Unisse não poderia ficar como estava. A união de profissionais competentes, com o propósito da Gestão Municipal, nos trouxe mais um momento de grande alegria. Estamos imensamente felizes com esta entrega”, conclui o prefeito.