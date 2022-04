Prefeitura de Araxá realiza terceira etapa de cirurgias de catarara

A Secretaria Municipal de Saúde realizou a terceira etapa das cirurgias gratuitas de catarata. As avaliações dos pacientes ocorreram na segunda-feira (25) e os procedimentos foram realizados na terça (26) e quarta (27).

O intuito é diminuir a demanda reprimida existente no Sistema Único de Saúde (SUS), através de fila de espera. Esta etapa contempla mais 46 pacientes que já estão sendo contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em cada paciente, o procedimento é realizado em um olho (cirurgia unilateral), uma vez que não é recomendável realizar a cirurgia bilateral no mesmo dia. As cirurgias estão sendo realizadas no Hospital Regional Dom Bosco, através de um procedimento chamado facoemulsificação, com implante de lente intraocular dobrável, e é necessária a anestesia local. Após o procedimento, com duração média de 30 a 40 minutos, o paciente já recebe alta.

Segundo especialistas, com o avançar da idade a pessoa vai perdendo o cristalino do olho. tomado por uma mancha opaca. A cirurgia consiste na substituição do cristalino por uma lente sintética transparente, que permite restaurar a visão.

” A atual etapa está sendo comandada pelo médico oftalmologista Lisandro Liboni, que foi credenciado através de licitação”, explica a coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Aparecida Alves.

Ela acrescenta que Liboni foi credenciado juntamente com outros quatro médicos responsáveis pelos procedimentos ao longo de 2022, com previsão de 465 cirurgias. Portanto mais duas etapas, com 93 procedimentos cada, ainda serão realizadas em Araxá.

A secretaria realizou o agendamento conforme as solicitações de encaminhamento inicial. Caso constatado na hora do procedimento a necessidade de cirurgia no segundo olho, o paciente será encaminhado para um oftalmologista para realizar a avaliação e posteriormente ser chamado para nova cirurgia em data a ser programada.