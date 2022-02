Prefeitura de Araxá repassa mais de R$ 22 milhões para a Santa Casa em 2021; o maior investimento já realizado pelo município

Contratação de médicos, ampliação de leitos, insumos hospitalares, medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs), dentre outros suprimentos. A Prefeitura de Araxá repassou mais de R$ 22 milhões para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araxá só em 2021. O investimento para manutenção, despesas da entidade e enfrentamento à Covid-19 é o maior já realizado na história pelo Município. Um aumento de 78,4% em relação ao ano anterior, saltando de R$ 12.806.856,10 em 2020 para R$ 22.855.060,68 em 2021.

A Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, criada em 1885, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo atender a comunidade prestando serviços de saúde. Parte do financiamento do hospital é feita de incentivos enviados pelo Governo Federal, Estadual e Municipal. O Ministério da Saúde também paga, de acordo com a Tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), um valor padrão para cada procedimento, remédio ou material.

A Santa Casa é referência para Araxá e microrregião no atendimento de pacientes suspeitos e contaminados pela Covid-19 desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, a participação do município é fundamental para a manutenção do hospital.

“Foram quase R$ 23 milhões repassados para a Santa Casa no ano passado. O maior investimento já realizado na história de Araxá. O município tem feito a sua parte para que a instituição tenha condições de se manter e atender a população com qualidade”, destaca.

Os dados são públicos e estão disponíveis para verificação da população.