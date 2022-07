Saúde amplia vacinação contra a Meningite C para menores de 11 anos

Com o objetivo de frear a disseminação da Meningite C (tipo agressivo da doença), a Secretaria Municipal de Saúde está aplicando a vacina em todas as crianças menores de 11 anos (10 anos, 11 meses e 29 dias) que não tenham nenhuma dose do imunizante registrada no Cartão de Vacina. A ampliação da vacina Meningocócica C também contempla profissionais de saúde.

A aplicação acontece nas Unidades Básicas de Saúde – Unileste, Unicentro, Uninordeste, Unisa, Uninorte, Unioeste, Unisul e Estratégia de Saúde (ESF) do bairro Max Neumann.

A vacina já é disponibilizada gratuitamente para menores de 5 anos, sendo administrada regularmente em esquema de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses.

A secretária Municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que a ampliação temporária da administração da Meningocócica C (conjugada) para crianças menores de 11 anos segue recomendação do Ministério da Saúde.

“Este é um dos tipos de meningite mais agressivos e que pode levar rapidamente à morte ou deixar graves sequelas. E a estratégia de ampliação do público dá garantia de acesso à proteção a esse público, sem contar que é uma oportunidade de os pais e profissionais de saúde garantirem a prevenção, que é um dos princípios fundamentais do SUS”, adverte.

Documentação exigida

A ampliação do público para a Meningite C é até fevereiro de 2023, e entre os documentos exigidos no ato da vacinação estão o Cartão de Vacina, a Certidão de Nascimento e documento com foto do pai ou responsável pela criança.