Secretaria de Saúde reforça ações de conscientização para o Carnaval

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Saúde está com uma programação especial de conscientização da comunidade sobre os cuidados com doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval. Há distribuição de preservativos, orientações, palestras e blitz educativas em todas as Unidades de Saúde.

A coordenadora do CTA, Roberta Duarte Silva, destaca que como profissionais da área de saúde, querem mostrar para as pessoas os riscos que elas correm a transmissão se Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ressalta que as pessoas acabam extrapolando no consumo de álcool e drogas, ficam mais soltas e vulneráveis a contrair doenças sexualmente transmissíveis. Acham que é festa e podem ficar com todo mundo, sem usar preservativo. “Muitas pessoas se arriscam e depois ficam esperando sintomas. Hepatite não tem sintomas, HIV pode demorar até 8 anos para se manifestar”.

Roberta informa ainda que em Araxá em 2019, foram registrados 235 casos de Sífilis e 28 de HIV. Em 2020 até agora, já são 50 casos de Sífilis e 8 de HIV. “É preciso ter consciência de que a prevenção é o remédio mais seguro. Serão distribuídos materiais para esta prevenção e para que as pessoas possam se divertir com segurança”.

Programação:

– Dia 19/02 – das 13h às 15h

Teste rápido de Sífilis e HIV, com distribuição de preservativos e orientações.

Local: ESF Ana Pinto

– Dia 19/02 – das 14 às 16h

Testagem rápida de sífilis com orientação aos riscos do carnaval.

Local: CTA

– Dia 20/02 – das 9h às 10h

Em parceria com a Agenda Intersetorial, a Secretaria de Saúde através do CTA e Zoonoses participará de Blitz educativa com distribuição de panfletos e preservativos.

Local: Posto da Polícia Rodoviária Estadual e Posto da Polícia Rodoviária Federal

– Dia 20/02 – 9h e 15h

Sala de Espera com orientação das ISTs no carnaval.

Local: ESF Vila Estância

– Dia 20/02 – 9h

Equipes da UniNordeste farão testes rápido de sífilis.

Local: Núcleo do Pão de Açúcar IV

– Dia 20/02 – 13h

Equipes da UniCentro farão aferição de pressão, orientação e distribuição de camisinhas e panfletos.

Local: Feira do Santo Antônio

– Dia 21/02 – 7h15

Roda de conversa com o tema carnaval e prevenção.

Local: Empresa VGM

– Dia 21/02 – das 8h às 10h e das 13h às 16h

Teste rápido de Sífilis e HIV, com distribuição de preservativos e orientações.

Local: ESF Ana Pinto

– Dia 21/02 – 9h e 15h

Teste rápido de sífilis nas salas de espera com orientação sobre riscos no carnaval.

Local: UniCentro

– Dia 21/02 – 9h e 15h

Palestras educativas com foco no carnaval para adolescentes.

Local: Casa do Pequeno Jardineiro

– Dia 21/02 – das 9h às 10h

Em parceria com a Agenda Intersetorial, a Secretaria de Saúde através do CTA e Zoonoses participará de Blitz educativa com distribuição de panfletos e preservativos.

Local: Av. Antônio Carlos, próximo ao Banco do Brasil e Av. Washington Barcelos, em frente ao Parque do Cristo

Dia 21/02 – 15h30

Equipes da ESF Leblon farão Blitz educativa.

Local: Avenida Amazonas perto da Igreja São Geraldo