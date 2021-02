Sesi em Araxá oferece vagas para cursos de dança sem taxa de matrícula

Escola de Cultura do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Araxá está com vagas abertas para cursos presenciais de hip hop, ballet e jazz. A matrícula equivale ao pagamento da primeira mensalidade. As vagas são limitadas. Para industriário e dependente, há desconto de 10% nas parcelas.

Devido à determinação da Vigilância Sanitária, as aulas iniciarão nos próximos dias somente para alunos a partir de 12 anos. No entanto, o interessado abaixo dessa idade pode garantir a vaga se inscrevendo.

As turmas serão divididas conforme faixa etária. A mensalidade varia entre R$ 40 e R$ 70. A abertura das turmas está sujeita ao número mínimo de alunos. O término dos cursos está previsto para o fim deste ano.

Para se inscrever, é preciso se dirigir à secretaria da unidade do Sesi em Araxá, portando CPF e RG do interessado e do responsável, se for o caso, comprovante de endereço e uma foto 3×4 do aluno. Para ganhar os 10% de desconto na mensalidade, é necessário apresentar o holerite para comprovar o vínculo com a indústria.

As aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020. Conforme o gerente da unidade integrada do Sesi e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Araxá, Jefferson De Campos Cordeiro, para o retorno, todos os cuidados contra a covid-19 estão assegurados.

“As salas já estão adaptadas. Seguiremos o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os alunos. Vamos disponibilizar álcool gel nas dependências, mas pedimos que o aluno também traga o seu e que venha de máscara”, reforça o gerente. Os veteranos retornaram às salas de aula nesta segunda-feira (8).



O Sesi em Araxá fica na avenida Abrão José Bittar, 405, Jardim Residencial Bela Vista. Os telefones para contato são (34) 3662-3038 e (34) 3662-4194.