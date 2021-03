Site “Estude em Casa” reúne informações e materiais do ensino remoto de 2021

Para auxiliar estudantes, pais e/ou responsáveis e professores a terem acesso mais ágil às informações e materiais trabalhados durante o Regime de Estudo não Presencial, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) atualizou o site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br com informações referentes ao ano letivo de 2021.

Na aba “Planos de Estudos Tutorados (PET)” estão todas as apostilas que serão trabalhadas ao longo do primeiro bimestre de 2021. Para baixar o PET é só clicar no caderno relativo ao ano de escolaridade do estudante. O material é disponibilizado gratuitamente.



Já na aba “Se Liga na Educação” é possível conhecer um pouco mais sobre o programa que é transmitido pela Rede Minas, diariamente. No site é possível acessar a programação semanal, verificar quais conteúdos serão trabalhados em cada dia, entre outros.



O espaço “Conexão Escola” é dedicado ao aplicativo que está disponível para alunos e professores. Nele é possível acessar a versão web do aplicativo, além de vídeos com orientação de uso das novas funcionalidades do Conexão Escola 2.0.



Para o ano letivo de 2021, o aplicativo, que agora é uma interface do Google Sala de Aula (Google Classroom), apresenta mais funcionalidades e possibilidade de interação. O Conexão Escola 2.0 pode ser baixado na Google Play Store e segue com a navegação patrocinada pelo Governo de Minas.



Novidades



Uma das novidades do site para este ano é a aba “Fortalecimento das Aprendizagens 2021”. Nela é possível conhecer um pouco melhor sobre as ações que serão implementadas ao longo do ano letivo, como o reforço escolar, sábados letivos e intervenções pedagógicas. Também é nova a aba dedicada à Avaliação Diagnóstica, que traz o cronograma de aplicação dos testes e vídeos com as questões em Libras.



PETs 2020



Mesmo com o início de um novo ano letivo, os Planos de Estudos Tutorados de 2020 ainda estão disponíveis no site para estudantes e professores.