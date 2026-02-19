St George compra terrenos em Araxá para avançar no desenvolvimento de projeto de nióbio e terras raras

A mineradora australiana St George Mining deu mais um passo concreto no desenvolvimento do Projeto Araxá ao formalizar a compra de dois terrenos no município mineiro, totalizando um investimento de R$ 20 milhões. As aquisições envolvem áreas destinadas tanto à futura operação industrial quanto à compensação ambiental exigida pelo processo de licenciamento.

O principal terreno, avaliado em R$ 14 milhões, tem 166 hectares e fica a menos de dois quilômetros da concessão mineral da empresa. A localização estratégica, aliada ao zoneamento compatível com atividades industriais e minerárias, foi determinante para a escolha do local. O terreno é predominantemente plano, com cobertura de pastagem, e receberá a planta de beneficiamento e as demais estruturas operacionais do projeto. A decisão de instalar as instalações fora da área mineralizada tem como objetivo preservar ao máximo o potencial do depósito.

Para o CEO da St George, John Prineas, garantir essa área é um passo essencial para que o projeto avance dentro do cronograma previsto e com menor exposição a riscos. Segundo ele, a iniciativa é fundamental para viabilizar uma operação com padrão internacional na produção de nióbio e terras raras.

O segundo terreno, de 163 hectares e adquirido por R$ 6 milhões, está situado a cerca de 19,5 km da área principal e será transformado em reserva de conservação ambiental. Thiago Amaral, diretor-geral da empresa no Brasil, destacou que encontrar áreas com o perfil exigido pelos órgãos licenciadores é um dos maiores desafios da mineração, e que a identificação desse terreno representa um avanço importante para as próximas etapas do licenciamento. Amaral também ressaltou que a área vai contribuir como corredor ecológico para a fauna e flora da região.

Novos resultados de sondagem ampliam perspectivas do projeto

Na mesma semana, a St George divulgou resultados expressivos de sua campanha de sondagem. O furo AXDD055 se destacou por registrar o maior intervalo mineralizado já encontrado no projeto: 164,45 metros contínuos a partir da superfície, com concentrações de até 17,15% de terras raras e 4% de nióbio. Os dados sugerem que a mineralização se estende além dos limites atualmente modelados, abrindo espaço para uma revisão para cima na estimativa de recursos.

A estimativa vigente já é robusta — 41,2 milhões de toneladas com teor de 0,68% de nióbio e 40,6 milhões de toneladas com 4,13% de terras raras — mas os novos furos indicam que há potencial para ampliar tanto o volume quanto a vida útil da futura mina, conferindo mais flexibilidade ao planejamento da operação.