Três ocorrências de tráfico de drogas são registradas em Araxá em menos de 24 horas

A Polícia Militar de Araxá registrou três ocorrências de tráfico de drogas entre a noite de terça-feira (14) e a noite de quarta-feira (15) de outubro de 2025, resultando em prisões e apreensões de entorpecentes em diferentes bairros da cidade.

A primeira ação aconteceu na noite de terça (14), por volta das 20h, na praça Antônio Alves da Costa, no bairro São Pedro. Durante patrulhamento, os militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, já conhecidos por denúncias relacionadas ao tráfico. Na abordagem, foram encontradas oito pedras de crack, uma bucha de maconha e dinheiro. Um jovem de 24 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Plantão.

Na madrugada de quarta-feira (15), por volta da meia-noite, uma nova ocorrência foi registrada na rua Maria Auxiliadora de Oliveira, próximo à avenida Sara Veras Matarim, no bairro Pão de Açúcar. Um adolescente de 16 anos, conhecido no meio policial, foi abordado com dois tabletes de maconha e uma balança de precisão. Ele foi apreendido e levado à Delegacia.

Horas depois, por volta das 18h da quarta-feira (15), a PM realizava patrulhamento na rua Pará, no bairro Leblon, quando dois adolescentes, de 15 e 16 anos, tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Durante a abordagem foram localizadas 26 pedras de crack e dinheiro. Um dos suspeitos ainda tentou fugir novamente, mas foi contido pelos militares. Ambos também foram encaminhados ao delegado de plantão.

As ações reforçam o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas em Araxá, com destaque para a atuação preventiva e o rápido atendimento das denúncias feitas pela comunidade.