Vem aí o 29º Encontro Sesi de Artes Cênicas em Araxá; evento acontece de 9 a 25 de junho

Araxá recebe o 29º Encontro Sesi de Artes Cênicas de 9 a 25 de junho. São 27 espetáculos gratuitos em cinco pontos da cidade. O evento conta com a parceria da Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e Uniaraxá, e patrocínio da CBMM, Usina Santo Ângelo e Usina Uberaba através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A abertura do festival que reúne dança, circo, música, dança, teatro e aprendizado com as oficinas, será nesta sexta-feira (9), a partir das 20h, no Centro Cultural Uniaraxá, com a apresentação da Cia. Linhas Aéreas (SP) com ‘O Animal na Sala” (classificação 12 anos). A entrada ao espaço é por ordem de chegada, lotação dos 620 lugares disponíveis.

“Acredito que o público pode esperar muitos encontros e reencontros. Depois desse período de pandemia, a proposta é que os encontros plurais sejam não só dos artistas com público, mas também dos espaços com o público, das várias artes com o público e também do público com ele mesmo. Encontros que sejam marcantes e que sejam de momentos alegres preenchidos de arte”, diz o coordenador geral do festival, Luiz Hozumi.

A programação completa está disponível no link ( https://tinyurl.com/ye2a96ke ).