Araxá adere ao Programa De Volta Para Casa e amplia política de saúde mental

A Prefeitura de Araxá formalizou a adesão ao Programa “De Volta Para Casa”, iniciativa do Governo Federal voltada à reintegração social de pessoas que passaram longos períodos internadas em hospitais psiquiátricos. A pactuação foi assinada essa semana pelo prefeito Robson Magela, e habilita o Município a solicitar o benefício para pacientes acompanhados pela rede municipal de saúde mental.

O programa garante atualmente um auxílio mensal de R$ 755, pago diretamente pelo Governo Federal aos beneficiários. De acordo com a referência técnica em saúde mental do município, Alessandra Silva, o benefício é destinado a pacientes que permaneceram internados por pelo menos dois anos em hospitais psiquiátricos e que retornam à convivência comunitária. “Quando retornam à cidade de origem, esse recurso mensal contribui para que possam reestruturar a vida e retomar o convívio social”, explica.

Segundo ela, o benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família. A habilitação do município é necessária para que os pacientes possam acessar o auxílio.

A solicitação do benefício será feita por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), responsáveis pelo acompanhamento desses pacientes no município. De acordo com Alessandra, a rede municipal já está estruturada para atender pessoas com transtornos mentais graves e oferecer o suporte necessário nesse processo de reintegração.

O prefeito Robson Magela destacou que a adesão ao programa representa mais um passo no fortalecimento do cuidado humanizado em saúde mental no município. “Essas pessoas precisam de acolhimento, oportunidade e dignidade para reconstruir suas vidas. Quando a gente fortalece a saúde mental e ajuda alguém a recomeçar, a gente está cuidando da nossa cidade e das pessoas que mais precisam”, afirma.