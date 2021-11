Araxá empata em casa e conquista vaga para a próxima fase

O Araxá Esporte conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a terceira divisão estadual. O resultado de 1 a 1 representou a primeira vez que o Ganso não saiu vencedor diante da torcida já que havia vencido todos os três jogos disputados em Araxá. O empate com o Inter de Minas foi dos males o menor para o Alvinegro que joga contra o Uberaba no próximo sábado, 13 de novembro, às 15h, no Uberabão. O duelo vai decidir quem vai terminar na primeira posição do grupo B. Empate na última rodada da 1ª fase é do Ganso e somente a vitória interessa ao Uberaba para conquistar a ponta. Mais da classificação, você acompanha aqui.

Teve voleio alvinegro no primeiro tempo…

Assim como no primeiro turno, quem saiu na frente do marcador foi o time mandante. Aos 34 minutos da etapa inicial, após a bola cruzada pela direita, Maycon passou no vazio quando tentou de voleio, mas Hiwry não deixou por menos e protagonizou um lance lindo no Estádio Fausto Alvim. Ele jogou para o alto e pegou uma finalização, sem a bola cair. O goleiro Bernardo ficou parado e olhou o toque de voleio morrer no ângulo esquerdo. Um golaço.

E gol do alviverde na etapa final

A exemplo contra o Uberaba, o Inter de Minas procurou enfrentar o Araxá Esporte, sem medo, e veio afiado para o segundo tempo, em busca do empate. Aos 27 minutos, Clayvert Simeone saiu sozinho na cara do gol, tirou de Lee e mandou para o fundo da rede.

Dois detalhes que ocorreram em Itaúna e voltaram a acontecer aqui na cidade de Araxá. O time visitante conseguir o empate no segundo tempo e o Clayvert marcando novamente contra o Ganso. No primeiro turno, ele foi o autor do gol do Inter de Minas.

Depois dessa bola balançar a rede, o time do Centro-Oeste começou a ficar mais deitado no gramado e demonstrava satisfação com o empate. Já o Araxá tentou o segundo gol, mas o resultado de 1 a 1

Lamentável

Quando a partida foi encerrada, um fato chamou muito a atenção já que isso não ocorre com muita frequência em Araxá. Um carro estava passando na Avenida Aracely de Paula, via usada pelos times visitantes para estacionar os ônibus, e atirou pedras que destruíram uma janela do veículo do Inter de Minas. A Polícia Militar foi chamada, fez o boletim de ocorrência e já realiza rastreamentos para descobrir os autores dessa ação.

Escalações

Araxá: Lee; Clayton (Wilian), Samuel, Guilherme Eloy e Vinício (Gabriel Henrique); Batista, Thiaguinho, Izaías (Gabriel) e Hiwry (Gustavo Fornazier); Maycon e Jajá (Lucas Caça-Rato). Treinador: Zé Humberto

Inter de Minas: Bernardo; Carlinho (Joeder), Fernando, Gabriel Gomes e Felipe; Hugo (Pedro Henrique), Marllon (Victor Gustavo), Yuri (Clayvert Simeone) e Carlos Gabriel (Alberto); Michel e Isaac. Treinador: Gustavo Quintão Ribeiro

Arbitragem: José Alfredo Filho, auxiliado por Warllen Breno da Paixão Salgado e João Paulo Gomes Ferreira.

Na Batida do Esporte/Caio Aureliano