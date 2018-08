Araxá goleia Passos na estreia e lidera Segundona do Mineiro; Bruno Aquino marca três

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

O Araxá Esporte Clube goleou o Passos por 5 a 0 na sua estreia na Segunda Divisão do Mineiro 2018, em partida realizada na tarde de sábado (4), no Estádio Uberabão.

O destaque do Ganso foi o atacante Bruno Aquino, que balançou as redes com três gols e é o artilheiro isolado da primeira rodada.

Ele abriu o placar aos 18 minutos do 1º tempo, tocando rasteiro após receber cruzamento pela esquerda.

Aos 6 minutos da etapa final, o artilheiro alvinegro marcou o segundo, recebendo a bola na jogada individual de Matheus Gonzaga, se atencipando ao goleiro adversário e tocando para o gol.

Três minutos depois, o camisa 9 fez o seu terceiro aproveitando cruzamento de Carlinhos, cabeceando sem chances de defesa para o arqueiro Matheus Cosme.

O quarto do Ganso veio aos 28, com Hiwry após tabelar na entrada da área.

O alvinegro fechou o marcador aos 41 minutos com Felipe Caldeira chutando forte, depois de rebote em cobrança de falta.

O Araxá ainda teve oportunidade de ampliar ainda mais o marcador em cobrança de pênalti nos minutos finais, que não foi revertida pelo atacante Willian Darros, acertando a trave.

Final de jogo, Araxá Esporte 5 x 0 Passos

Araxá: Alencar; Bernardo, Victor Melo, Nilo e Teco; Bruno Moreno (C), Matheus Gonzaga, Saulo (Hiwry) e Dedê; Bruno Aquino (Willian Darros) e Carlinhos (Felipe Caldeira). Treinador: Rogério Henrique.

Passos: Matheus Cosme; Tulinho, David, Marco Túlio (C) e Guilherme; Jhonatas (Robinho), Leandro, Felipe e Lucas Marques; Juninho e João. Treinador: Luciano Lino.

Cartões amarelos: Carlinhos e Willian Darros (Araxá); Guilherme e Leandro (Passos).

Gols: Primeiro tempo – Bruno Aquino, aos 18 / Segundo tempo – Bruno Aquino, aos 6 e 9; Hwiry, aos 28; Felipe Caldeira, aos 41.

Arbitragem: Enivaldo Lopes da Silva, auxiliado por Marciano Pires de Lima e Filipe Ramos de Santana.

Resultados 1ª rodada e Ganso na liderança

Após os resultados da primeira rodada, o Ganso lidera a Segunda Divisão com três pontos, cinco gols de saldo. O Araxá folga na segunda rodada.

Araxá 5 x 0 Passos (Uberabão)

Coimbra 2 × 0 Montes Claros (Arena do Calçado, Nova Serrana)

Pouso Alegre 1 × 1 Athletic Club (Manduzão, Pouso Alegre)

Patrocinense 2 × 1 Minas Boca (Municipal Júlio Aguiar, Patrocínio)

Betis 0 x 4 União Luziense (Arena do Jacaré, Sete Lagoas)

Boston City 1 x 1 Ponte Nova (Juscelino Kubitschek, Manhuaçu)

Folga: Valeriodoce