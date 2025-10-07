Atleta araxaense participa da final do Campeonato Paulista de Paraciclismo

O atleta paralímpico araxaense Thiago Antônio Mota representou Araxá na final do Campeonato Paulista de Paraciclismo – Troféu Valdecir Prochnow, realizada neste fim de semana na cidade de Cordeirópolis (SP). Ele conquistou a 6ª colocação na prova de contrarrelógio e o 5º lugar na prova de resistência.

A participação do atleta contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou transporte e motorista para o deslocamento até o local da prova.

“Esse tipo de apoio é essencial para que possamos continuar evoluindo e representando Araxá em competições de alto nível”, destaca Thiago.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reforça a importância de incentivar atletas paralímpicos da cidade.

“O Thiago é um exemplo de superação e dedicação ao esporte. Para nós, é uma prioridade dar o suporte necessário para que nossos atletas tenham condições de competir em alto nível e levar o nome de Araxá cada vez mais longe”, afirma Dedé.