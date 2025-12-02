Chegada do Papai Noel abre oficialmente o FestNatal Araxá 2025 nesta quinta (4)

Araxá se prepara para viver novamente a magia do Natal. A partir desta quinta-feira (4), a cidade recebe a abertura oficial do FestNatal Araxá 2025, o maior festival natalino de Minas Gerais, que neste ano celebra 16 anos de história e homenageia os 160 anos do município. O evento será realizado no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, com entrada gratuita e uma programação que se estende até 21 de dezembro.

A chegada do Papai Noel será o momento mais aguardado do primeiro dia e marca o início das celebrações. O Bom Velhinho participará de um grande cortejo que vai percorrer as principais ruas da cidade, convidando as famílias a acompanharem a inauguração do novo espaço do festival. Segundo a presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), Elisa Baião Macêdo, o evento chega renovado e cheio de novidades. “Queremos celebrar os 160 anos de Araxá com um FestNatal ainda mais especial. A vila do Noel terá inovações, novos espaços e uma programação cultural inesquecível para toda a família”, afirmou.

A abertura no Fausto Alvim contará também com o Musical de Natal (Lei de Incentivo à Cultura), além da cerimônia oficial que dá início à programação artística e cultural.

Cortejo do Papai Noel

Saída – 19h

Rua Imbiara, 405 – Distrito Industrial – Sede Uberlândia Refrescos Araxá

Trajeto:

Avenida Ministro Olavo Drummond → Avenida Amazonas → Avenida João Paulo II → Rua Danilo Cunha (subida) → Rua Washington Barcelos (ida e volta) → Rua Danilo Cunha (descida) → Avenida Dâmaso Drummond (até rotatória da escadaria do Cristo) → Rua Padre Anchieta → Avenida Antônio Carlos → Praça da Matriz → Avenida Getúlio Vargas → Rua Nossa Senhora da Conceição → Praça Governador Valadares (volta completa na praça iluminada) → Rua Almeida Campos → Rua Padre Jacinto → Avenida Imbiara

Chegada – 20h – Estádio Fausto Alvim

Programação

04/12 – QUINTA-FEIRA

19h – Carreata do Papai Noel

20h – Chegada do Papai Noel – Estádio Fausto Alvim

20h30 – Abertura oficial

21h – Musical de Natal Infantil (Lei de Incentivo à Cultura)

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal Araxá é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Branco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia), CDL Araxá e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br