Confira os resultados da 1ª rodada do Campeonato Ruralão

O Ruralão promoveu a 1ª rodada da 1ª fase neste domingo, 19 de maio. Foram 16 das 20 equipes em campo no campeonato promovido pela Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes. A partir deste final de semana, serão sempre oito jogos nos campos da zona rural e da cidade de Araxá e região. Fazenda Rancho Fundo (chave A), Fazenda Vingadores (chave B), Fazenda Aliança (chave C) e Juventude Explosiva (chave D) ficaram de folga nesta rodada de 25 gols assinalados. A realização do Ruralão é uma das ações de incentivo do prefeito Aracely de Paula à prática esportiva.

Na chave A, a Fazenda Máfia, atual campeã e hexa do Ruralão, começou 2019 como terminou 2018, vencendo jogo realizado no Estádio Fausto Alvim. A equipe fez 3 a 2 para cima da Fazenda Campos e, ao lado da Fazenda Estrela Azul que superou o Itaipu por 1 a 0, no campo do Itaipu, lideram o grupo. Na sequência da classificação tem Fazenda Rancho Fundo (3°), Fazenda Campos (4°) e Itaipu (5°), sem nenhum ponto. Pela chave B, Fazenda Santa Vitória e Curva de Rio também começaram com resultado positivo e estão na liderança do grupo. O Curva de Rio bateu a Capela, vice-campeã de 2018, por 2 a 0, no campo do Santa Terezinha, e a Fazenda Santa Vitória superou a Fazenda Sonho Azul pelo marcador de 3 a 1, no Itaipu. Fazenda Vingadores (3°), Fazenda Sonho Azul (4°) e Capela (5°), sem nenhum ponto, finalizam a classificação da chave.

Somente empates marcaram a 1ª rodada da chave C. Amigos e Fazenda Estiva empataram por 1 a 1, no Estádio Fausto Alvim, e Audax e Gondins, pelo placar de 0 a 0, no campo do Chácara Dona Adélia. Na ordem da classificação tem Amigos (1°), Fazenda Estiva (2°), Audax (3°) e Gondins (4°), com 1 ponto, e Fazenda Aliança (5°), que não jogou (0 ponto). Na chave D, foi registrado mais um empate na rodada. Chácara Dona Adélia ficou na frente por duas oportunidades, mas Fazenda Boca Júnior empatou e o placar final foi de 2 a 2. Ambos os times ocupam segundo e terceiro lugares, respectivamente, com um ponto, dois a menos que a Fazenda Chapecó. A equipe terminou a rodada na primeira colocação, após goleada de 6 a 1 para cima da Fazenda São Pedro, lanterna do grupo, sem nenhum ponto. O Juventude Explosiva esteve de folga na rodada e ocupa o quarto lugar também com essa mesma pontuação.

Após a primeira rodada, o artilheiro do Ruralão é o atacante Pool com 3 gols marcados na vitória da Fazenda Chapecó. Confira os próximos jogos da segunda rodada a ser realizada no dia 26 de maio:

Campo das Mangabeiras: 9h – Fazenda Vingadores x Fazenda Sonho Azul (Chave B) / 11h – Fazenda Aliança x Audax (Chave C)

Campo do Santa Terezinha: 9h – Fazenda São Pedro x Fazenda Boca Júnior (Chave D) / 11h – Fazenda Rancho Fundo x Itaipu (Chave A)

Centro Esportivo da Tapira (Cetap): 9h – Juventude Explosiva x Fazenda Chapecó (Chave D) / 11h – Fazenda Estrela Azul x Fazenda Campos (Chave A)

Estádio Honorízio Pereira Veloso: 9h – Fazenda Santa Vitória x Curva de Rio (Chave B) / 11h – Gondins x Fazenda Estiva (Chave C)

Folga: Fazenda Máfia (Chave A); Capela (Chave B); Amigos (Chave C) e Chácara Dona Adélia (Chave D)