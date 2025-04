Curso Técnico da Escola Municipal de Música registra recorde de alunos aprovados

O Curso Técnico em Instrumento Musical da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo registrou, em 2025, o maior número de inscritos e aprovados desde sua criação, em 2005. Das 53 inscrições recebidas, 33 candidatos foram aprovados em diversas modalidades, consolidando o curso como uma das principais portas de entrada para a formação musical técnica na região.

Com duração de três anos e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso proporciona certificação técnica e permite que os formandos atuem no mercado de trabalho em áreas como produção musical, docência, arranjos, regência, entre outras.

A diretora da Escola Municipal de Música, Márcia Balieiro, comemora o resultado expressivo. “Esse recorde de aprovados mostra o quanto o nosso curso é reconhecido e tem despertado o interesse da comunidade. Estamos felizes em ver tantas pessoas buscando se profissionalizar e trilhar um caminho dentro da música, seja como carreira ou como realização pessoal. Nosso objetivo é justamente esse: formar músicos com qualidade e sensibilidade artística.”

Entre os aprovados no edital aberto pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), o destaque ficou para a modalidade de canto popular, que teve 14 alunos selecionados. Em seguida, aparece o violão, que, somando as variações clássico e popular, contabilizou seis aprovações. O canto lírico teve quatro selecionados, enquanto flauta doce e trombone tiveram duas aprovações cada. Já as demais modalidades com aprovados foram saxofone, violoncelo, clarinete, trompete e violino, com um aluno classificado em cada uma.

Na grade curricular, além do instrumento escolhido, são ministradas aulas teóricas, como história da arte e da música, didática, informática musical, som e ritmo, entre outras. O objetivo é oferecer uma formação completa, para que o estudante amplie seu campo de conhecimento.