Escola Municipal de Música realiza “Noite do Chorinho” na próxima quarta-feira (23)

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo promove, na próxima quarta-feira, 23 de abril, às 18h30, no hall de entrada do Museu Histórico de Araxá – Dona Beja, mais uma edição da tradicional Noite do Chorinho. A programação é gratuita, aberta ao público e integra as ações do projeto Museu ao Luar.

A apresentação será conduzida pelo grupo Chorando na Praça, formado por músicos da cidade, que prestarão homenagem a grandes nomes do gênero. O repertório inclui composições de mestres como Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Zequinha de Abreu e Ernesto Nazareth, entre outros ícones da música brasileira.

O evento celebra o Dia Nacional do Choro, comemorado em 23 de abril – data de nascimento de Pixinguinha, uma das maiores referências do estilo e pilar da música popular brasileira.