Festival Saberes e Sabores começa na próxima quarta (11); veja a programação completa

O festival mais saboroso de Minas Gerais está de volta. Na próxima semana, entre os dias 11 e 15 de maio, o Complexo do Barreiro em Araxá recebe os aromas e a beleza do Festival Saberes e Sabores 2022. O evento é um dos mais tradicionais da cidade e reúne cultura, gastronomia e lazer em um só lugar; com entrada gratuita.



A programação começa na quarta-feira (11) com a abertura da Praça Gourmet a partir das 18h. Durante os cinco dias de festival o público poderá provar receitas exclusivas em 24 estandes e food trucks instalados no acesso às Termas do Grande Hotel. É possível ainda aprimorar a arte da gastronomia em oficinas que serão comandadas por chefs renomados. “Destacaria a presença de Flávio Xapuri e do chef Ricardo Pena, ambos de Belo Horizonte, da chefs Rosilene Campolina e Márcia Nunes, que vão conduzir uma oficina juntas e, logicamente, de Armando de Angelis em oficinas que também são uma aula sobre a nossa história e a influência da gastronomia neste contexto”, ressalta Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), entidade que organiza o festival.



Outro destaque da programação são as atrações culturais. Pelo palco do Festival Saberes e Sabores de Araxá vão se apresentar diversos artistas do jazz, blues, rock, MPB e clássicos. Como tradicionalmente ocorre, o evento abre espaço para grandes nomes da música local e também nacional. Entre os momentos mais esperados estão as apresentações do violinista Jandir Borges, de Douglas Oliveira & The Red Dogs, Afro Beatles convida Chico Oliveira, Breno Mendonça toca Jobim e Guets e de Eduardo Machado Quarteto. Imperdível!



Concurso de Pão de Queijo

Pela primeira vez o Festival Saberes e Sabores também realiza o Concurso de Pão de Queijo de Araxá. A competição será no sábado (14) e promete surpreender. As inscrições são limitadas e terminam na quinta (12).

Os interessados em participar devem preencher um formulário online (https://bit.ly/3LEx9gn) e levar o pão de queijo pronto no dia do concurso ao local do evento. Os produtos serão analisados por uma comissão formada por especialistas e que avaliará critérios como sabor, aroma, textura, formato e apresentação. Os três candidatos com maior pontuação na avaliação dos jurados serão considerados vencedores e receberão uma premiação.



Programação

Quarta-feira (11)

18h – Abertura da Praça Gourmet



Quinta-feira (12)

19h – Oficina Gastronômica – Cozinheiro Flávio Xapuri (BH)

19h – Escola Sala 7

19h20 – Música 441 Home Studio – Willian Bruno

19h40 – JB Violinista – Jandir Borges



Sexta-feira (13)

19h – Cerimônia de Abertura

20h – Oficina Gastronômica – Chef Ricardo Penna – Penninha (BH)

20h30 – Douglas Oliveira & The Red Dogs

22h – Afro Beatles convida Chico Oliveira



Sábado (14)

9h – Concurso Melhor Pão de Queijo de Araxá

9h30 – Esquete – Incidente na Cozinha – Deu na Telha Coletivo Teatral

12h – Oficina Gastronômica – Chef Rosilene Campolina – Portal Chef a Chef e UMA / Chef Márcia Nunes – Restaurante Dona Lucinha (BH)

13h – Oficina cultural gastronômica – A influência dos índios e negros quilombolas na formação da gastronomia de Araxá | Armando de Angelis

14h – Semifinal Concurso Grande Chefinho – Fundação Rio Branco

15h – Oficina cultural gastronômica – A influência do Grande Hotel de Araxá na formação e releitura da gastronomia de Araxá e de sua consolidação nos seus anos dourados | Armando de Angelis

15h – Degustação de Gin

16h30 – Old Friends – Alexandre de Angelis, Germano Soraggi, Diego França e Flávio Andrade

18h30 – Breno Mendonça toca Jobim e Guetz

20h – Pedro Ferreira

21h30 – Eduardo Machado Quarteto – Rock Instrumental



Domingo (15)

9h – Final Concurso Grande Chefinho – Fundação Rio Branco

9h30 – Esquete – Incidente na Cozinha – Deu na Telha Coletivo Teatral

10h – Escola de Música Nota Certa

13h – Oficina cultural gastronômica – A influência dos bandeirantes e tropeiros na formação da gastronomia de Araxá | Armando de Angelis

13h – Trio Rivas

14h – Chorando na Praça

15h – Jam Session da Beja – Tiago Martins Quarteto + BêJazz + Manga Rosa



O festival

O Festival Saberes e Sabores ganhou o formato atual, que tem como foco a promoção dos valores locais e regionais, a partir de 2016. O evento foi inspirado na obra de seu idealizador. No livro de mesmo nome, o autor Armando de Angelis, narra períodos da história de Araxá e da sua gastronomia. Armando traz para o festival, além da inspiração, seu renome e a experiência na realização de grandes eventos gastronômicos. Já passaram pelo festival os chefes franceses Claude Troisgros e Érick Jacquin e atrações musicais como Derico & Sindicato do Jazz, Swiss College Dixie Band e Pepeu Gomes.



O Festival Saberes e Sabores de Araxá é promovido pela Fundação Cultural Acia (Facia) e tem o patrocínio máster da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), através da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Patrocínio: Mart Minas, Rio Branco Combustíveis e Zema. Apoio: Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Rio Branco, Click Telecom e Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá – ACIA.



O concurso de Pão de Queijo tem o grupo Zema como patrocinador especial.



Serviço

Concurso de Pão De Queijo / Festival Saberes e Sabores

Inscrições: até 12/05

Regulamento: https://bit.ly/3LEx9gn



Festival Saberes e Sabores

Data: 11 a 15 de maio

Local: Grande Hotel

Informações:

@saberesesaboresdearaxa

saberesesaboresdearaxa.com.br