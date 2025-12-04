FestNatal 2025 anuncia Rogério Flausino, Wilson Sideral, Baby do Brasil e mais duas atrações nacionais

O FestNatal Araxá 2025, que integra as comemorações dos 160 anos do município, foi detalhado nesta quinta-feira (4) durante uma coletiva de imprensa realizada no Estádio Municipal Fausto Alvim, local que recebe o evento até 21 de dezembro. A organização confirmou a presença de Rogério Flausino e Wilson Sideral no tributo a Cazuza, além de Baby do Brasil e mais duas atrações nacionais que serão anunciadas nos próximos dias. A programação inclui ainda oficinas infantis, apresentações teatrais, música instrumental, novos talentos e uma agenda temática aos domingos.

A presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), Elisa Baião Macêdo, ressaltou o caráter histórico da edição. “É uma alegria enorme celebrar os 160 anos da cidade com um FestNatal ampliado. Trabalhamos por meses em parceria com a Prefeitura e a Acia para construir uma programação inédita, diversa e acessível. Este ano teremos mais peças teatrais, mais oficinas artísticas e uma agenda musical muito robusta”, disse.

Atrações nacionais e domingos temáticos

Entre as atrações já confirmadas, o FestNatal terá um Tributo a Cazuza, apresentado por Rogério Flausino e Wilson Sideral, e o show de Baby do Brasil. Outras duas apresentações nacionais estão confirmadas, mas ainda não foram reveladas.

O show de aniversário da cidade é um dos mais esperados e será divulgado em breve pelo prefeito Robson Magela. “Será uma grande surpresa. A programação vai movimentar toda a economia local e a população pode frequentar com tranquilidade: hoje somos a cidade mais segura de Minas”, ressaltou.

O FestNatal incluirá também domingos temáticos com oito horas de atividades, cada um dedicado a um gênero: rock, samba e infantil, programação que encerra o festival com três peças teatrais e atividades voltadas às crianças.

Oficinas artísticas serão realizadas diariamente na arena, além de apresentações instrumentais e do Prêmio FestNatal de Música Instrumental, que reúne talentos regionais.

Programação educativa

A faceta literária do FestNatal também será ampliada. Cerca de 40 crianças participaram de oficinas culturais que resultaram em um livro infantil que será distribuído gratuitamente. “Além do lançamento com autógrafos aqui, serão mais de cinco mil exemplares entregues à comunidade e às escolas públicas e particulares. O FestNatal não acontece apenas em dezembro; ele se estende ao longo de todo o ano por meio de ações educativas”, afirmou Elisa.

União institucional

O vice-prefeito Bosco Júnior destacou a união de esforços entre Prefeitura, Facia e Acia. “Essas ações conjuntas possibilitaram ampliar o festival e a iluminação por toda a cidade. A população percebe essa diferença. Esperamos um grande público em um evento com segurança e acessibilidade”, afirmou.

A secretária de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, ressaltou o efeito do festival na movimentação turística. “O FestNatal e a iluminação criaram uma atmosfera que resgata o espírito natalino e atrai moradores e visitantes. É um momento especial para a cidade”, disse.

O procurador-geral do município, Jonathan Renaud, reforçou o investimento realizado. “Foram R$ 2 milhões aplicados na iluminação em parceria com a Acia, além do apoio do deputado Bosco e do deputado Mário Heringer para fortalecer o evento. O show nacional do dia 19, em comemoração ao aniversário da cidade, será um dos pontos altos da edição”, afirmou.

Programação

04/12 – QUINTA-FEIRA

19h – Carreata do Papai Noel

20h – Chegada do Papai Noel ao Estádio Fausto Alvim

20h30 – Abertura oficial do FestNatal

21h – Musical de Natal – Cyntilante Produções (Lei de Incentivo à Cultura)

05/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h30 – Oficina Cultural | Kelly Mendes (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Tio Sam (Programação Extra)

20h – Contação de História – Sambanguinhas – Histórias e Cantigas (Lei de Incentivo à Cultura)

20h45 – Caju e Friends (Lei de Incentivo à Cultura)

22h30 – Banda Marabela (Programação Extra)

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal Araxá é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Zema, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita