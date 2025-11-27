FestNatal Araxá volta ao Estádio Fausto Alvim e já tem estrutura em montagem

A montagem do FestNatal Araxá 2026 começou nesta semana no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. Operários trabalham desde as primeiras horas do dia na instalação das estruturas de cobertura, palco e cenografia, chamando a atenção de quem passa pela Avenida Imbiara. O retorno ao Fausto Alvim marca uma nova fase do evento, considerado o maior festival natalino de Minas Gerais.

Para esta edição, são montados 2.347 metros quadrados de cobertura, além de um palco de 22 metros e da tradicional Casinha do Papai Noel, um dos espaços mais procurados pelas famílias. A programação será divulgada em breve.

Segundo Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), a edição de 2026 reforça o vínculo do festival com a cidade. “Neste ano celebramos 16 anos de FestNatal e os 160 anos de Araxá. É uma alegria enorme poder voltar ao coração da cidade. Estaremos mais próximos da população, com uma programação rica, cheia de atrações musicais, culturais, teatro, dança e muita música boa”, afirmou.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br