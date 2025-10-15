Fundação Cultural Calmon Barreto promove capacitações gratuitas sobre novo edital da Lei Aldir Blanc





A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realiza, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), duas oficinas gratuitas voltadas à classe artística de Araxá, com o objetivo de orientar sobre o novo edital de premiação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 1. As capacitações serão conduzidas on-line pela plataforma Google Meet.

A primeira oficina, no dia 16 de outubro, abordará detalhadamente o conteúdo do edital, explicando o processo de inscrição, os critérios de avaliação e o funcionamento da plataforma digital que será utilizada para o envio dos projetos, a partir das 19h.

Já no dia 17, no mesmo horário, a formação será dedicada ao tema “Como construir um portfólio artístico”, requisito essencial para participação em editais de premiação cultural em todo o país.

De acordo com a coordenadora do setor de Projetos da FCCB, Tatiana Mucci, o foco é ampliar o acesso dos artistas locais aos recursos disponíveis. “As oficinas têm o propósito de capacitar os artistas para que possam participar com mais segurança do edital, entendendo todas as etapas do processo. Além disso, o conteúdo sobre portfólio será útil para qualquer outro edital cultural, não apenas o da PNAB”, explica.

O novo edital da PNAB – Ciclo 1 (com saldo remanescente) será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e-DOMA) nesta quarta-feira (15). As inscrições de projetos poderão ser feitas a partir de quinta-feira (16), no site da Fundação Cultural Calmon Barreto (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br).

Links das capacitações

Quinta-feira, 16 de out, 19h – 22h

Edital de Premiação | Apresentação do Edital e Tira Dúvidas: Araxá-MG

Link da videochamada: https://meet.google.com/vkz-nkmk-cyz

Sexta-feira, 17 de out, 19h – 22h

Oficina de Elaboração de Portfólio

Link da videochamada: https://meet.google.com/gsn-khem-hiz