Ganso empata fora de casa e segue líder do Grupo B

Foi um sufoco, mas o Araxá Esporte Clube empatou com o Inter de Minas e continua na ponta do grupo B do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a terceira divisão do futebol estadual. No último sábado (18), o ponto conseguido no Estádio José Flávio de Carvalho, em Itaúna, reforça que o Ganso faz um bom início de competição.

Bola rolando

No primeiro tempo, quem balançou a rede foi o Inter de Minas aos 42 minutos. Clayvert Simeone fez o gol para os donos da casa que estavam fazendo a estreia no campeonato porque na 1ª rodada não jogou por falta de médico em Araguari contra o time que leva o nome da cidade.

Depois do intervalo, o Ganso partiu para cima, criou até algumas oportunidades que fizeram o goleiro Bernardo trabalhar, mas não conseguiu lembrar a atuação do jogo contra o Uberaba. O forte calor e a correria imposta pelo Inter de Minas trouxeram dificuldades para o Araxá, mas mesmo não estando no melhor dos dias, sendo que é normal de acontecer no futebol, o alvinegro conseguiu o empate que valeu vitória para o alvinegro.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Maycon foi decisivo. Ele recebeu na frente, ficou cara a cara com o goleiro Bernardo e tirou do adversário com batida cruzada para empatar o jogo.

Próxima rodada

O Campeonato Mineiro da 2ª Divisão vai para a 3ª rodada no final de semana dos dias 25 e 26 de setembro. O Ganso vai enfrentar o Araguari no próximo sábado, 25, às 15h, no Estádio Fausto Alvim. A expectativa do torcedor é que os ingressos sejam liberados para que a nação alvinegra acompanhe o time após o time ficar três anos sem disputar o Mineiro da 2ª Divisão. A tabela de classificação e os jogos, você acompanha aqui.

Escalações

Inter de Minas: Bernardo; Yuri Victor (Danilo), Vitão, Gabriel e Felipe; Pedro Henrique, Victor Gustavo, Alberto (Hugo) e Clayvert Simeone (Marllon); Carlos e Isaac. Treinador: Gustavo Quintão

Araxá Esporte: Lee; Lucas Evangelista (Gabriel Henrique), Samuel, Guilherme Eloy (Medina) e Vinício; Batista, Tiaguinho, Clayton e Jajá (Izaías); Lucas Caça-Rato (China) e Maycon. Treinador: Zé Humberto

Arbitragem: Andreza Helena de Siqueira, auxiliada por Rômulo Correa Gonzaga e Weyder Marques Borges

Na Batida do Esporte/Caio Aureliano