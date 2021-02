Idosos acamados receberão vacina contra a Covid-19 em casa

A Prefeitura de Araxá inicia nesta semana a vacinação contra a Covid-19 de forma domiciliar para idosos acima de 90 anos que estejam acamados. A ação também atende os que não puderam se deslocar para receber o imunizante via drive-thru na Unidades de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, explica que o cadastro desses pacientes que irão receber a vacina segue até a próxima segunda-feira (15). A orientação é que um familiar ou representante legal procure uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, com documentos do idoso para realizar o cadastro e agendamento. O solicitante também deve levar comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do idoso.



Os idosos que moram em instituições de longa permanência já foram vacinados na primeira etapa. “Enquanto a gente não vacinar todo mundo, é muito importante que a população araxaense fique em casa, faça home office na medida do possível, evite aglomerações e adote todas as medidas de prevenção. O coronavírus não acabou e precisamos, todos, unir forças para evitar a proliferação da doença”, alerta o prefeito Robson Magela.