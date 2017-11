Marina Machado participa do Fliaraxá neste final de semana

A escritora araxaense Marina Machado, autora do romance “Uma Janela para o Céu”, participa do Fliaraxá no próximo sábado (18) na Praça de Autógrafos do evento.

O livro de estréia da autora retrata a muher contemporânea através da personagem Julyana Barocci.

Sinopse

Determinada e bem-sucedida, Julyana Barocci, percebe que conquistou tudo o que queria. Bem, quase tudo. Quando o assunto é relacionamentos, o retrato não é tão fiel assim. Em “Uma janela para o céu”, Julyana narra com bom humor suas aventuras e inseguranças na busca por seu par ideal. Com o súbito aparecimento de seu pai desconhecido, ela descobre os fatos que a fizeram se separar do único namorado a quem amou de verdade – e de quem ficou separada por vinte anos. Essa visitinha do passado veio para esclarecer questões mal-resolvidas ou para complicar a vida de Julyana de vez?