Operação policial termina com quatro suspeitos detidos por tráfico nas imediações da rodoviária

Uma operação policial realizada nesta segunda-feira (23) resultou na detenção de quatro suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações do terminal rodoviário. A ação foi desencadeada após diversas denúncias anônimas que apontavam a prática constante de comercialização de entorpecentes no local.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, com idades de 23, 18, 40 e 29 anos, já vinham sendo monitorados por uma equipe tática. Durante a operação, os militares observaram o momento em que ocorria uma suposta venda de drogas a um usuário, o que motivou a abordagem imediata.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com os envolvidos a quantia de R$ 270 em cédulas diversas. Em continuidade à ocorrência, os militares realizaram diligências em dois endereços distintos ligados aos suspeitos.

Nos locais, foram apreendidas duas porções grandes de substância semelhante ao crack, duas porções grandes de maconha, uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à possível comercialização de drogas.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.