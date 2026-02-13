Polícia Civil investiga crime ambiental em residência do bairro Leblon

A ocorrência foi registrada no dia 3 de fevereiro de 2026, após investigadores identificarem indícios de irregularidades durante diligências realizadas anteriormente no local. Diante da situação, a Delegacia Especializada do Meio Ambiente foi acionada e iniciou os procedimentos de apuração, com apoio da Perícia da Polícia Civil e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA).

No imóvel, as equipes encontraram uma grande quantidade de sacos de lixo espalhados pelo terreno, contendo materiais como garrafas PET, papelão, plásticos, madeira, tijolos, pedras e restos de tubulações. O solo estava sujo, enlameado e com presença de chorume, que, devido ao declive do terreno e às chuvas recentes, acabou atingindo o Córrego Grande, localizado nos fundos da propriedade, em área de preservação permanente.

Além da contaminação ambiental, os policiais constataram que o local favorecia a proliferação de animais peçonhentos e transmissores de doenças, como ratos, escorpiões e mosquitos, colocando em risco a saúde da população.

O responsável pelo imóvel, um homem de 67 anos, foi identificado como investigado. Durante depoimento, ele confessou não possuir autorização ou licença para exercer a atividade e afirmou que armazenava os resíduos de forma irregular por falta de mão de obra. No momento da fiscalização, ele não estava presente, o que impossibilitou a prisão em flagrante.

Com base nas provas reunidas, o inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito pelos crimes previstos nos artigos 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e no artigo 15 da Lei nº 6.938/1981, que tratam da poluição e do funcionamento de atividades sem licença ambiental.

A operação contou com a participação de cinco policiais civis, entre delegados, investigadores, escrivã e perita criminal. A ação foi coordenada pela Delegacia Regional de Araxá, em conjunto com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente.

Em nota, a Polícia Civil reforçou a importância da conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos e o respeito às normas ambientais. A instituição também destacou que denúncias são fundamentais para coibir práticas que coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública.

O caso agora segue para análise do Ministério Público, que deverá decidir sobre as medidas judiciais cabíveis.