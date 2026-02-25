Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no bairro Bom Jesus

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nesta quarta-feira (25), uma operação para combater o tráfico de drogas em Araxá. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Regional, por meio da Delegacia de Narcóticos e Homicídios.

Durante as diligências, os investigadores identificaram um imóvel no bairro Bom Jesus onde estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos policiais civis, um homem de 22 anos tentou fugir, mas foi alcançado e preso em flagrante.

No interior da residência, os policiais localizaram aproximadamente 37 porções de substância semelhante à cocaína. O suspeito foi autuado com base no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que trata do crime de tráfico de drogas.

Ao todo, cinco pessoas foram ouvidas no curso da ocorrência. O inquérito policial ainda não foi concluído.

Após os procedimentos legais, o investigado foi encaminhado ao Presídio de Araxá, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com a atuação do delegado regional Dr. Valter André Biscaro Salviano e da equipe da Delegacia de Narcóticos e Homicídios, sob responsabilidade do delegado Jéferson Leal da Silva, além de investigadores e escrivão que participaram da ação.