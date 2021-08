Risco de problemas cardíacos aumenta no frio, alerta médico da Unimed Araxá

O inverno só termina no dia 22 de setembro, mas já deixou sua marca na região de Araxá e no país, de forma geral. As ondas de frio intenso provocadas por massas de ar polar trouxeram registros de temperaturas negativas e geadas bem perto de nós. Mesmo para quem gosta do friozinho, os termômetros em queda são um alerta. É que segundo a American Heart Association, os riscos de surgirem doenças cardiovasculares aumentam de 20% a 25% quando o frio se intensifica.



O cardiologista Lucas Coelho Pena, médico cooperado da Unimed Araxá explica que com a queda da temperatura há uma reação adaptativa do corpo. “Os vasos sanguíneos se contraem, a frequência cardíaca pode mudar um pouco, pode ter alguma mudança na pressão arterial. Fora isso, as pessoas mudam os seus hábitos. Aumentam a quantidade de calorias ingeridas, reduzem a ingestão de líquidos, diminuem o ritmo de atividades físicas. Tudo isso contribui e muito para esse aumento nos índices de doenças cardiovasculares neste período de frio”, explica.



De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), nos dias mais frios, os índices de infarto podem aumentar em até 30%, principalmente quando a temperatura está abaixo dos 14 graus. Os riscos também são maiores no caso do acidente vascular cerebral (AVC), angina, isquemia no coração e arritmias cardíacas. Pacientes com idade entre 75 e 84 anos e aqueles com doença coronariana prévia são mais vulneráveis aos efeitos da baixa temperatura.



Alimentação e atividade física

O Dr. Lucas Coelho orienta que a prática de exercícios físicos no inverno deve ser mantida como rotina. “Neste tempo de pandemia, eu sei que às vezes não dá para sair de casa, mas o indivíduo com uma avaliação clínica em dia, já tendo conversado com o seu médico e sabendo dos limites e da segurança para a atividade, pode e deve fazer uma atividade física mesmo que em casa e com regularidade. O exercício é fundamental”, ressalta.



Manter nossos hábitos de vida saudáveis também inclui aumentar a hidratação e caprichar na alimentação. “Evitar o aumento de calorias ingeridas, tentar manter o peso e manter a qualidade da alimentação, principalmente”, finaliza.



Dia do Cardiologista

Neste sábado (14) é comemorado o Dia do Cardiologista. A data lembra a especialidade médica, mas também é um alerta à sociedade como um todo. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), são mais de 1.100 mortes por dia; uma a cada 90 segundos. Por isso visitas frequentes ao cardiologista e um atendimento rápido nos primeiros sinais de problemas cardíacos são essenciais.



A Unimed Araxá oferece aos seus beneficiários acessos aos melhores cardiologistas da região. São 17 especialistas cooperados.



