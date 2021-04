Secretaria de Esportes muda para o antigo ATC

Com instalações mais modernas, amplas e voltadas para à pratica desportiva, a Secretaria Municipal de Esportes e a Assessoria de Esportes Especializados estão funcionando em novos endereços. Para gerar mais proximidade com a população, a Secretaria de Esportes se transferiu para o Centro Esportivo Álvaro Madeira (antigo ATC), na avenida Imbiara, 620, onde também fica a Assessoria de Esportes Amador e Rural.

Já a Assessoria de Esportes Especializados foi transferida para a avenida Aladir Batista Alves, 455, no Centro Esportivo Urciano Lemos (antiga Praça da Juventude).



Os novos espaços facilitam o trabalho e desenvolvimento das várias ações esportivas no município. “Estamos vivendo um processo de adaptação a essa nova realidade. A pandemia reforçou a necessidade de se praticar esportes. Temos diversos projetos para esse período, em breve, a população receberá excelentes novidades”, explica o secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé).

A Secretaria de Esportes fez também um levantamento das necessidades estruturais para modernização e reestruturação de espaços esportivos na cidade. “Estamos vistoriando os centros esportivos e já providenciamos as reformas necessárias. As pessoas podem esperar uma administração atuante, envolvida e responsável em busca de resultados positivos em benefícios para a população araxense. Uma outra novidade é que a secretaria passa a administrar o Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo, antigo CSU, no bairro Alvorada”, destaca

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 18h. Durante a pandemia, o contato remoto com a Secretaria de Esportes pode ser feito por meio do e-mail [email protected] e pelos telefones (34) 3691-2031 ou (34) 3664-5531.

Já a Assessoria de Esportes Especializados pode ser contatada pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (34) 3669-8055 e (34) 3664-7836.