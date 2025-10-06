Série Araxá em Arte: o encontro dos talentos locais com grandes nomes nacionais



No mês das crianças, a programação da Série Araxá em Arte traz uma imersão nas artes cênicas com a palestra Os Bastidores da Produção Cultural, ministrada por Wanilza Vieira, com participação do grupo de teatro Deu na Telha. O evento será no dia 8 de outubro, às 13h30, na Escola Municipal Auxiliadora Paiva, no bairro São Domingos, e é aberto a estudantes, professores e ao público em geral. Durante o encontro, os atores farão brincadeiras inspiradas em histórias populares.

No dia 9 de outubro (quinta-feira), às 15h, o grupo Deu na Telha sobe ao palco do Teatro CBMM, no Centro Cultural Uniaraxá, com o espetáculo Retalhos de História — uma peça em formato de arena que resgata causos e lendas da tradição oral.

A interação entre artistas locais e nacionais continua no dia 10 de outubro (sexta-feira), com a chegada da Cia. EmCantar a Araxá. O grupo apresenta a peça Dona Baratinha, que ganha nova versão: em vez de sonhar com o casamento, Dona Baratinha é uma mulher independente, que deseja viajar o mundo e ser uma grande cantora. A montagem propõe uma reflexão sobre a liberdade moral, intelectual e social da mulher contemporânea. A apresentação será às 15h, no Teatro CBMM.

Encerrando a programação de outubro, o guitarrista e professor Tiago Martins realiza a palestra Música Instrumental no dia 13 de outubro (segunda-feira), às 19h, na Escola de Música Nota Certa. Voltada a alunos das escolas públicas municipais e ao público em geral, a atividade percorre a história do jazz brasileiro — do samba-jazz aos grandes mestres como Hermeto Pascoal e o Clube da Esquina — com uso de vídeos, música ao vivo e interação.

A Série Araxá em Arte segue até novembro, com todas as atrações presenciais, entrada gratuita e acessibilidade. Alguns encontros também estarão disponíveis no canal Araxá em Arte, no YouTube.

O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da CBMM e Bem Brasil. Conta ainda com apoio da Ayres Segurança, MCA, Uniaraxá e Academia Araxaense de Letras, e realização da AMAR Projetos Culturais.

Serviço – Próximos eventos

8 de outubro (quarta-feira)

13h30 – Palestra Os Bastidores da Produção Cultural – Wanilza Vieira

Participação: Grupo Deu na Telha

Local: Escola Municipal Auxiliadora Paiva

Rua José de Andrade Freitas, 350 – Bairro São Domingos

9 de outubro (quinta-feira)

15h – Grupo Deu na Telha – Retalhos de História

Local: Teatro CBMM – Centro Cultural Uniaraxá

Av. Ministro Olavo Drummond, 15 – Bairro Novo São Geraldo

10 de outubro (sexta-feira)

15h – Cia. EmCantar – Dona Baratinha

Local: Teatro CBMM

13 de outubro (segunda-feira)

19h – Palestra Música Instrumental – Tiago Martins

Aberto ao público e a alunos das escolas públicas

Local: Escola de Música Nota Certa – Rua Dr. Garibaldi Cunha, 50, Centro