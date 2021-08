Teatro Municipal recebe bate-papo sobre novos projetos relacionados à cultura nesta quarta

A Fundação Cultural Calmon Barreto promove um bate-papo sobre dois novos projetos relacionados à cultura – Projeto Descentra Cultura e Lei Paulo Gustavo – nesta quarta-feira (25), às 19h, no Teatro Municipal.

O encontro conta com a participação do subsecretário de Estado de Cultura, Maurício Canguçu Pereira, e do superintendente de Fomento Cultural, Economia Criativa e Gastronomia, Igor Arci Gomes.

O interessado deve confirmar presença pelo telefone (34) 9 9313-0061. As vagas são limitadas e o evento segue Protocolo de Biossegurança.

Serviço



Bate-papo Cultural – Projeto Descentra Cultura e Lei Paulo Gustavo



Dia: 25 de agosto – quarta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Araxá