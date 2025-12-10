Vereadores apresentam balanço de 2025 e aprovam 34 Projetos de Lei

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta terça-feira (09), a 44ª reunião ordinária de 2025. Como a sessão foi uma das últimas previstas para o ano, todos os vereadores inscritos puderam utilizar a tribuna: Alexandre Irmãos Paula, Fernanda Castelha, Chicão Jesus Te Ama, Jairinho Borges, Professor Jales, João Veras, Marciony Sucesso, Maristela Dutra e Kaká da Mercearia.



Os parlamentares apresentaram balanços das ações desenvolvidas ao longo de 2025, destacando iniciativas relacionadas à fiscalização, projetos de lei, indicações, audiências públicas, homenagens e captação de recursos. Entre os temas abordados, destacaram-se melhorias em infraestrutura urbana, avanços em políticas públicas de saúde, meio ambiente, esporte, bem-estar animal, proteção social e regularização fundiária. A sessão também foi marcada por agradecimentos aos servidores, parceiros institucionais e à comunidade. Os vereadores ainda reafirmaram o compromisso com a construção de uma cidade mais justa, segura e próspera.

Projetos aprovados:

Durante a ordem do dia foram aprovados 34 Projetos de Lei. Confira a lista completa das matérias aprovadas.

Projeto de Lei 195/2025: Dispõe sobre o Projeto de Lei “Amparo Seguro” que versa sobre medidas preventivas aos crimes de violência sexual contra as mulheres no ambiente hospitalar, através da implementação do direito de acompanhamento em procedimentos de saúde, nos estabelecimentos situados no Município de Araxá. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 199/2025: Dispõe sobre a criação de mecanismo de agendamento, controle e qualificação de público em eventos públicos. Parques e equipamentos municipais, bem como naqueles que contém com o apoio ou fomento de recursos públicos, e dá outras providências. Autor: Vereador João Paulo da Filomena e Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 212/2025: Institui o “Dia Municipal dos Profissionais de Segurança Pública” e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 220/2025: Organiza a estrutura do Serviço de acolhimento familiar do município de Araxá, revoga integralmente as leis municipais número 7.649/2021 e número 8.026/2023, e dá outras providências. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 245/2025: Disciplina a participação do Município de Araxá/MG em Consórcio Público, dispensa a ratificação do Protocolo de Intenções e dá outras providências. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 249/2025: Institui o Protocolo Municipal de Prevenção e Segurança Escolar no âmbito do Município de Araxá e dá outras providências. Autor: Vereador Kaká da Mercearia.

Projeto de Lei 250/2025: Dispõe sobre Projeto de Lei “Mãos Justas: Repara Araxá” acerca da utilização de reeducandos em regime de semiliberdade e cumprimento de pena no Município de Araxá para execução de serviços comunitários em áreas públicas municipais, especialmente na limpeza de lotes urbanos de propriedade da Prefeitura e implantação de hortas comunitárias, e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 251/2025: Institui o “Dia Municipal do Atletismo”. Autor: Vereador Marciony Sucesso.

Projeto de Lei 261/2025: Institui o Programa “Empresa Amiga da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista – TEA” no Município de Araxá e dá outras providências. Autores: Vereadora Fernanda Castelha e Vereador Raphael Rios

Projeto de Lei 262/2025: Institui o Programa “Amigos da Praça” no Município de Araxá e dá outras providências. Autor: Vereador Marciony Sucesso

Projeto de Lei 263/2025: Declara Utilidade Pública Municipal e dá outras providências – Associação Desportiva Omega de Araxá- Omegah. Autores: Vereador Raphael Rios e Kaká da Mercearia

Projeto de Lei 264/2025: Dispõe sobre o Projeto de Lei “Tolerância Zero à Receptação” que trata da cassação do Alvará de Funcionamento de estabelecimentos comerciais ou empresas flagradas com produtos oriundos de ações criminosas ou tipos ilícitos penais, no âmbito do Município de Araxá. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 265/2025: Institui o Dia Municipal para a Ação Climática no Município de Araxá. Autora: Vereadora Maristela Dutra

Projeto de Lei 267/2025: Autoriza o remanejamento, a transposição e a transferência de recursos das dotações orçamentárias constantes da lei orçamentária anual para 2026, e dá outras providências. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 279/2025: Reconhece e consolida o tombamento da Estação Ferroviária do Distrito do Itaipu já tombada pelo Decreto nº 639/2002, e estabelece diretrizes para sua preservação, proteção e destinação cultural. Autor: Vereador Professor Jales.

Projeto de Lei 280/2025: Institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Araxá/MG e dá outras providências. Autor: Vereador Professor Jales.

Projeto de Lei 281/2025: Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 4.049/2002. Autor: Vereador Chicão Jesus Te Ama.

Projeto de Lei 286/2025: Dispõe acerca do caráter permanente de Laudo Médico que atesta deficiências ou transtornos físicos, mentais ou intelectuais de caráter irreversível. Autor: Vereador Rodrigo do Aeroporto.

Projeto de Lei 287/2025: Dispõe sobre o Projeto de Lei “Araxá Organizada, Fios Alinhados” que trata sobre a obrigatoriedade das empresas e concessionárias que fornecem energia elétrica, telefonia, internet, televisão e cabo ou outros serviços, por meio de rede aérea, realizarem a manutenção, o alinhamento e a retirada de fiação excedente ou sem uso no Município de Araxá, e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 288/2025: Dispõe sobre o Projeto de Lei “Silêncio Legal” que trata acerca da proibição da comercialização, instalação, utilização e demais formas de manuseio de escapamentos adulterados ou que emitam ruídos em desconformidade com as normas regulamentares, no âmbito do Município de Araxá, e dá outras providências. Autor: Vereador Investigador Rodrigo.

Projeto de Lei 289/2025: Institui o Programa Municipal “Adote um Ginásio” no Município de Araxá/MG e dá outras providências. Autor: Vereador Marciony Sucesso.

Projeto de Lei 290/2025: Institui a Política Municipal de Promoção do Acesso Rápido a Consultas e Exames Especializados Prioritários no Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Município de Araxá. Autor: Vereador Marciony Sucesso.

Projeto de Lei 291/2025: Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura da Fundação Cultural Calmon Barreto e dá outras providências. Autor: Executivo.

Projeto de Lei 293/2025: Cria e acresce à estrutura administrativa do Município de Araxá, cargos comissionados, destinados à área da saúde, definindo suas atribuições, jornada de trabalho e remuneração, e dá outras providências. Autor: Executivo

Projeto de Lei 294/2025: Cria e acresce à estrutura administrativa do Município de Araxá, cargos comissionados, destinados à área da saúde, definindo suas atribuições, jornada de trabalho e remuneração, e dá outras providências. Pronto atendimento AME Norte e Ame Leste. Autor: Executivo

Projeto de Lei 296/2025: Institui o Programa “Animal Legal”, destinado à realização de censo populacional de animais domésticos no Município de Araxá/MG, e dá outras providências. Autora: Vereadora Fernanda Castelha.

Projeto de Lei 298/2025: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição Lar Santa Terezinha, conceder-lhe auxílio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando a aquisição de equipamentos a serem utilizados no atendimento de suas funções institucionais. Autor Executivo.

Projeto de Lei 299/2025: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Instituto Meninas de Ouro – conceder-lhe auxílio no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o fim de permitir a aquisição de equipamentos e eletrodomésticos necessários à realização de suas finalidades institucionais. Autor Executivo.

Projeto de Lei 300/2025: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Ser Mágico, Ser Mulher – conceder-lhe auxílio no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visando a aquisição de equipamentos a serem utilizados no atendimento de suas finalidades institucionais. Autor Executivo.

Projeto de Lei 301/2025: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá – conceder-lhe auxílio no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), visando a compra de veículo a ser utilizado no atendimento de suas funções institucionais. Autor Executivo.

Projeto de Lei 302/2025: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá – conceder-lhe auxílio no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), visando a compra de veículo a ser utilizado no atendimento de suas funções institucionais. Autor Executivo.

Projeto de Lei 303/2025: Dispõe sobre denominação de Área de Preservação Ambiental e dá outras providências. Autor: Vereador Kaká da Mercearia

Projeto de Lei 304/2025: Dispões sobre denominação de logradouro público -“Base do SAMU – Comandante Marcelo Teixeira. Autor: Mesa Diretora

Projeto de Lei 305/2025: Dispões sobre denominação de via pública Rua Olivia Drummond de Araújo, a atual Rua 13 do Loteamento Monte Carlo III.

A integra das matérias pode ser acessada no site: araxa.mg.leg.br.

Tribuna:

Alexandre Irmãos Paula

O vereador Alexandre Irmãos Paula fez um balanço do ano legislativo de 2025, destacando que o período foi marcado por desafios, diálogos intensos e decisões importantes para a população. Entre as principais ações, citou a audiência pública com a CEMIG e listou diversas indicações apresentadas ao longo do ano, incluindo a criação do Posto Municipal de Coleta de Medicação Vencida, do Programa de Revitalização de Nascentes com controle de javalis, da Galeria Municipal de Esportes, da Caminhada Ecológica na Trilha da Mata da Cascatinha, da Brigada Municipal de Incêndio Voluntária e do Programa Araxá Cidade Amiga dos Idosos.

Fernanda Castelha

A vereadora Fernanda Castelha apresentou uma retrospectiva de seu trabalho no ano, destacando dezenas de proposições, avanços na causa animal e importantes ações na área da saúde, especialmente a implantação do Programa Linda Lifetech, que garantirá 8 mil exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama. Ela enfatizou ainda a parceria com o deputado federal Dr. Mário Heringer. Fernanda também ressaltou sua atuação fiscalizatória, o enfrentamento aos maus-tratos e ao abandono de animais, a defesa da criação da Clínica Veterinária Municipal e do Programa “Animal Legal”, além de reafirmar seu compromisso com a melhoria dos serviços públicos, da saúde, da educação e do bem-estar animal.

Chicão Jesus Te Ama

O vereador Chicão Jesus Te Ama apresentou indicações solicitando a adoção urgente de medidas de contenção e manutenção nas escadarias do Cristo, devido a um deslizamento de terra que tem deslocado e danificado os alambrados. Em seu pronunciamento, o vereador fez agradecimentos e divulgou o trabalho realizado ao longo do ano de 2025. Ele apresentou o balanço do mandato, com mais de 121 ofícios, 128 indicações, 7 projetos de lei e conquistas como uma emenda parlamentar superior a R$ 500 mil e a chegada da Carreta do Amor, que realizou mais de 190 mamografias.

Jairinho Borges

O vereador Jairinho Borges destacou na tribuna a entrega da Medalha Dom José Gaspar à Dra. Janaina Pontes Batista Cassoli e do Título de Cidadania Honorária ao Sr. João Bosco Felix, ressaltando a importância das homenagens. Ele também comentou sobre a entrega de cerca de 250 escrituras pelo REURB, colocando seu gabinete à disposição para orientar a população interessada. O vice-presidente da Mesa Diretora ainda comentou sobre repasses destinados a entidades por meio de emenda do deputado estadual Bosco. Por fim, apresentou uma retrospectiva do mandato, reforçando o compromisso com ações que beneficiem a comunidade.

Professor Jales

O vereador Professor Jales também apresentou uma prestação de contas de seu primeiro ano de mandato, destacando ações de aproximação com a população, como plenárias, edições do projeto “Jales na Comunidade” e atividades sociais, além de forte atuação legislativa, com 26 projetos de lei apresentados, 12 deles aprovados, dezenas de requerimentos e indicações, participação em audiências públicas e intensa fiscalização em áreas como educação, saúde, transporte e saneamento. Ele também apresentou requerimento cobrando transparência nas contratações temporárias da Educação e anunciou a primeira ação do Projeto Olhar Cidadão, com 250 consultas oftalmológicas e doações de lentes e armações. Jales apresentou ainda Moção de Aplausos ao Lions Clube Araxá pelos 64 anos de serviços prestados à comunidade.

João Veras

O vereador João Veras apresentou um balanço de 2025, destacando a apresentação de 31 requerimentos, 52 indicações, 3 projetos de lei, 82 ofícios e mais de 3 mil atendimentos à população, além da conquista de R$ 600 mil em recursos para Araxá. Entre as demandas atendidas, ressaltou o avanço na regularização fundiária com a entrega de escrituras em diversos bairros, a inauguração e revitalização de praças e ações de iluminação pública. Para 2026, apontou expectativas como a instalação de semáforos no Setor Norte, o início das operações do Hospital Hélio Angotti e a implantação do novo ultrassom na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entre outras melhorias.

Marciony Sucesso

O vereador Marciony Sucesso apresentou um balanço de seu trabalho no ano de 2025, no qual destacou a apresentação de 84 indicações, 19 Projetos de Lei Ordinária, 8 moções, 2 requerimentos e 1 emenda modificativa a projeto de lei, totalizando 114 proposições. Segundo o parlamentar, cada uma dessas ações representa o compromisso assumido com a população de Araxá: ouvir, dialogar e transformar demandas em iniciativas concretas. Ele agradeceu aos colegas vereadores, aos assessores e aos servidores da Casa pela parceria e dedicação diária.

Maristela Dutra

A vereadora Maristela Dutra apresentou uma retrospectiva de seu trabalho em 2025, destacando projetos de lei, indicações, moções e requerimentos, além de ampla participação em reuniões, eventos e ações junto à comunidade. Entre as principais conquistas, ressaltou leis sancionadas nas áreas de saúde, proteção às mulheres, apoio aos artesãos, atenção ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e políticas de cuidado materno. Seu trabalho de fiscalização envolveu temas como saúde, educação, servidores públicos e obras municipais.

Kaká da Mercearia

No balanço apresentado na tribuna, o vereador Kaká da Mercearia fez diversos agradecimentos e destacou a importância do diálogo, das parcerias e do trabalho coletivo para transformar a realidade do município, ressaltando que cada conquista resulta da união de esforços. O vereador também agradeceu à população e às comunidades que o acolhem, reforçando que são elas a motivação central do seu mandato. Ele concluiu reafirmando o compromisso de continuar trabalhando com responsabilidade por uma cidade mais justa, humana e próspera.