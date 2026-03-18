Araxá Rodeio Show lança camarote avulso com estrutura inédita e acesso por reconhecimento facial

O Araxá Rodeio Show traz em 2026 uma grande novidade na estrutura: o camarote avulso, um espaço exclusivo criado para oferecer mais conforto, organização e segurança ao público que não abre mão de ficar nos camarotes.

A nova área funcionará em um andar exclusivo no sétimo pavimento, com acesso independente e controle de entrada por tecnologia de reconhecimento facial. “Diferente dos camarotes tradicionais, projetamos esse espaço sem divisórias internas. É um grande ambiente compartilhado, mantendo a vista privilegiada da arena e do palco e que poderá ser adquirido de forma separada”, comenta Luciano Rios, organizador do evento.

O público do camarote avulso terá circulação restrita ao próprio andar, sem acesso aos demais pavimentos de camarotes, no entanto, todos os camarotes do Araxá Rodeio Show mantêm acesso à pista premium, permitindo que o público circule entre os ambientes e aproveite os diferentes pontos da festa.

A venda do camarote avulso já começou e será realizada exclusivamente na loja oficial do Araxá Rodeio Show, localizada no Shopping Boulevard Garden. Para realizar o reconhecimento facial é importante levar um documento de identificação com foto.