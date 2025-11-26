Atletas de Araxá conquistam oito medalhas e quebram recorde brasileiro nas Paralimpíadas Escolares 2025

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, apoiou a participação dos estudantes-atletas do Projeto Núcleo de Fomento ao Paradesporto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da APAE nas Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Representando o município e o estado de Minas Gerais na Seleção Mineira de Atletismo Paralímpico, os jovens conquistam oito medalhas e a atleta Ana Ketly quebra o recorde brasileiro escolar na prova de lançamento de dardo, classe F41, marcando uma das participações mais expressivas da cidade no evento.

O coordenador do projeto, Amair de Araújo, avalia o desempenho dos jovens, destacando a importância da conquista coletiva.

“A participação dos nossos estudantes-atletas é extremamente positiva. Eles competem com foco, disciplina e espírito esportivo, conquistando resultados que refletem seu esforço diário e o compromisso de todos os envolvidos no desenvolvimento do paradesporto. Celebramos cada conquista e seguimos fortalecendo a formação esportiva e humana desses jovens talentos.” afirma.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes (Dedé), ressalta o orgulho do município e o compromisso contínuo com o incentivo ao paradesporto.

“Araxá tem orgulho de ver seus atletas alcançando resultados tão expressivos em uma competição nacional. O esporte transforma vidas, promove inclusão e revela talentos. Nosso objetivo é seguir apoiando iniciativas que ampliam essas oportunidades para nossos jovens. Parabenizamos toda a equipe e os atletas pela dedicação e pelas conquistas.” destaca.

As Paralimpíadas Escolares, realizadas desde 2009, são o maior evento mundial para estudantes com deficiência e reúnem atletas de todas as 27 unidades federativas. A edição deste ano conta com 2.056 competidores de todo o país, com provas divididas entre os dias 17 e 28 de novembro.

Desempenho dos atletas de Araxá

Três estudantes-atletas do projeto representam Araxá no atletismo, com resultados de destaque:

Ana Ketly Félix Ribeiro – Classe F41 (Deficiência Física)

• Ouro – Lançamento de Dardo

• Ouro – Lançamento de Disco

• Ouro – Arremesso de Peso

Quebra o recorde brasileiro escolar no Lançamento de Dardo

João Paulo Evangelista Cândido – Classe F33 (Deficiência Física)

• Ouro – Lançamento de Dardo

• Prata – Lançamento de Disco

• Bronze – Arremesso de Peso

Erick Emanuel Cândido – Classe TF11 (Deficiência Visual)

• Ouro – Lançamento de Dardo

• Ouro – Arremesso de Peso

Com esse desempenho, a Seleção Mineira alcançou o 3º lugar geral no atletismo entre todas as delegações participantes.