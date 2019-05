Confira os destaques da Câmara Municipal de Araxá – 21/05/2019

Diversas Indicações e Requerimentos dirigidos à Administração Municipal foram apresentados em tribuna na Reunião Ordinária desta terça (21), na Câmara Municipal. O Presidente do Legislativo Araxaense, vereador Roberto do Sindicato (SD), reforçou o convite à população para os eventos subsequentes desta semana, a serem realizados no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto.

Nesta quarta-feira (22/05), haverá Fórum Comunitário sobre a situação dos imóveis na Avenida José Ananias de Aguiar (Comboio), solicitado pelo vereador Robson Magela (PRB). Na quinta, será realizada Audiência Pública sobre Escola de Tempo Integral, a pedido do Sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais (SIND-UTE/MG). A sessão foi solicitada pelo vereador Raphael Rios (SD).

Robson Magela

O vereador Robson Magela lamentou a chance perdida pela Prefeitura de fazer melhorias estruturais no município por meio de recursos oriundos de emendas parlamentares federais. Entre as pautas que poderiam ser atendidas, estão a reforma da Praça da Juventude e investimentos em mobilidade urbana.

Ele também falou sobre o não cumprimento de emendas parlamentares de sua autoria, aprovadas pela Câmara, por parte da Prefeitura. As proposições adicionadas ao orçamento municipal determinam a manutenção do Centro de Quimioterapia da Santa Casa, criação de programa especial para angioplastia e a construção de unidade de saúde e centro de educação infantil nos bairros Vila Verde, Vila Maior e Jardim das Oliveiras. Indicações:

Indicação – Reforma do telhado do Ginásio Poliesportivo do Bairro Padre Alaor e a limpeza no entorno do local.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá encaminhe para a Câmara Municipal a relação de como foram gastos os recursos devolvidos ao Executivo pelo Legislativo em 2017 e 2018.

Indicação – Revitalização da Praça Governador Valadares, localizada no Centro da cidade.

Adolfo Segurança

O vereador Adolfo Segurança iniciou seu tempo regimental comentando a sua participação nos Projetos Parlamento Jovem e Juventude Cidadã, realizados na Casa da Cidadania. Em seguida, ele comentou sobre reunião com o Secretário Marco Antônio Rios, juntamente com o vereador Fárley, onde foi firmado o compromisso de limpeza e capina em diversos bairros a serem iniciadas nesta semana.

O parlamentar também falou sobre a má iluminação e infestação de cobras em volta da lagoa do Barreiro, cobrando providências das autoridades competentes. Outro ponto da cidade visitado por ele foi a Escola Municipal Aziz J. Chaer, que passa por reforma e ampliação. Depois das obras, a instituição de ensino poderá abrigar cerca de 600 alunos entre 11 e 14 anos. Diversas indicações foram apresentadas:

Indicação – Manutenção da estrada vicinal, referência KM 141 BR146, sentido Araxá Serra do Salitre

Indicação – Instalação de refletores para melhorar a iluminação da parte frontal do Ginásio Poliesportivo Paulinho de Souza (Jardim Natália), localizado na Rua Marieta Dornelles, 120, Bairro Jardim Natália.

Indicação – Limpeza, capina e poda na Rua Totonho Pereira, Bairro Santo Antônio, próximo ao sacolão do Branco.

Indicação – Serviço de tapa buracos na Rua Geraldo José Mariano, no Bairro Salomão Drumond, bem como providencie a limpeza do lixo e o serviço de poda e capina na extensão da ponte que liga esta Rua ao Campo de Futebol Amador Ferrocarril.

Bosco Júnior

O vereador Bosco Júnior fez um resumo sobre a décima edição de seu projeto Vereador na Ruas, no Bairro Urciano Lemos. A necessidade de operação tapa buracos e limpeza urbana estão entre as maiores reivindicações feitas pelos moradores. De acordo com o parlamentar, as demandas apresentadas serão repassadas aos órgãos competentes. Algumas delas já foram indicadas na última Reunião Ordinária (ver abaixo).

Bosco Júnior também falou sobre a revitalização da Praça da Juventude. A reforma será feita em razão de uma ação dirigida ao Ministério Público, de autoria da Associação de Moradores do Urciano Lemos. Por fim, o parlamentar afirmou esperar melhorias no município no ano que vem, em razão das eleições. Ele sugeriu atenção à população para esse tipo de política. Indicações:

Indicação – Reparo do telhado da Feira do Produtor no bairro Urciano Lemos, que se encontra com várias goteiras.

Indicação – Notificar o proprietário do imóvel na Rua Maria De Lourdes Moreira, Nº 150, no Bairro Santa Rita II, para que faça a limpeza do imóvel em reforma bem como a limpeza da piscina, que está sendo provavelmente criadouro do mosquito da dengue.

Indicação – Estudo para abrir uma lotérica ou correspondente bancário da Caixa Econômica Federal no bairro Urciano Lemos.

Indicação – Que o Executivo envie projeto de sua competência sobre a Criação do Bolsa Atleta para os atletas e paratletas do Município Araxá.

José dos Reis

O vereador Zezinho apresentou Projeto de Lei que torna reconhecida de Utilidade Pública a Associação Vidança, sediada à Avenida Imbiara, número 130, centro. A associação desenvolve aulas gratuitas de dança em espaços parceiros de escolas públicas municipais e estaduais. Contemplando alunos na faixa etária entre 04 e 14 anos, as aulas vão desde o ballet clássico ao moderno, despertando nos beneficiados a arte da inclusão através da dança e gerando possibilidades para formação de bailarinos e dançarinos profissionais.

Em seguida, Zezinho lamentou profundamente a falta de manutenção das estradas que atendem produtores rurais da região, salientando que o desenvolvimento da economia do município não deve ficar restrito ao centro. Ele afirmou que as demandas básicas dos cidadãos, fundamentais para o dia a dia, não deveriam ser deixadas de lado pela Prefeitura. Outras Indicações foram apresentadas:

Indicação – Limpeza e manutenção da rotatória entre as ruas José Pedro da Silva com a Rua Wellington Lemos, no bairro pão de Açúcar.

Indicação – Que sejam colocadas lâmpadas em dois postes de iluminação pública, situados na Rua Julia Leime, bairro Santa Mônica.

Indicação – Pedido para que seja tabulada parceria com o CONSEP para viabilizar o convênio 062/2019 da entidade com o Tribunal do Estado de Minas Gerais.

Ceará da Padaria

O vereador José Valdez da Silva apresentou Indicação ao IPDSA para fiscalização referente à colocação das placas fixadas no meio das seguintes rotatórias: Rua Doutor Edmar Cunha com a Avenida Ecológica e da Avenida Wilson Borges em frente ao Corpo de Bombeiros. De acordo com o parlamentar, as referidas placas prejudicam a visão dos condutores de veículos.

Ceará da Padaria também ponderou sobre a ilegalidade da medida de acordo com a Lei 2547, artigo 23, do Código de Postura do Município de Araxá. Além da proposição, José Valdez lamentou a situação verificada no Bairro Boa Vista, com ruas intransitáveis e a má conservação do Ginásio Parque das Flores e campo de Barretão. Por fim, a falta de Projeto da Prefeitura que altera o piso salarial dos professores foi mais uma vez criticada pelo Vereador.

Hudson Fiuza

O vereador Hudson agradeceu a presença dos cidadãos e autoridades no Fórum Comunitário solicitado por ele na semana passada. A sessão tratou de problemas estruturais nos Bairros Jardim Europa I, II, III, IV e V. Ele celebrou os frutos gerados pelo encontro, como o compromisso da administração municipal em sanar algumas das demandas solicitadas. Várias Indicações foram apresentadas:

Indicação – Extensão de rede de iluminação pública, com instalação de postes com luminárias próximo à rotatória de entrada para os Bairros Pão de Açúcar III e IV, no início da Avenida Sônia Rosalina Ferreira.

Indicação – Recapeamento/tapa buracos na Rua Sargento Gislei Oliveira Reis, no Bairro Pão de Açúcar III.

Indicação – Fiscalização de esgoto correndo a céu aberto na Rua Sargento Gislei Oliveira Reis, próximo à Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva no Bairro Pão de Açúcar III.

Indicação – Fiscalização de esgoto correndo a céu aberto na Rua Geralda Detoni, no Bairro Vila Santa Luzia, próximo a duas nascentes de água, na região do antigo transmissor da Rádio Imbiara.

Indicação – Recapeamento/tapa buracos na Rua Sebastião Carlos Menezes, no Bairro Jardim das Oliveiras.

Indicação – Limpeza dos matos no passeio em volta da Matinha, localizada na Rua das Maritacas no Bairro João Bosco Teixeira.

Indicação – Que o Executivo viabilize o Projeto para esta Câmara para destinação de recursos para o 18º 100Destino Motofest, que acontecerá nos dias 30,31 de Agosto e 1º de Setembro na Praça Lago Norte – Barreiro.

Raphael Rios

O vereador Raphael Rios afirmou ter recebido informações de que a Escola Francisco Primo de Melo não está matriculando crianças por falta de vagas nas vans de transporte escolar rural. Ele solicitou uma resposta por parte da administração municipal sobre a questão. Em seguida, ele celebrou o andamento da Semana Municipal de Incentivo à Adoção, que teve sua abertura oficial realizada nesta segunda-feira (20/05), na Casa da Cidadania.

A Semana foi instituída pela lei 7.214/2017, de autoria do próprio vereador, para momentos de reflexão, debate, conscientização e união de todos que vivenciam e militam em prol da adoção. Por fim, o parlamentar celebrou o desenvolvimento de um novo plano diretor por parte do IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá) e cobrou da Prefeitura o Projeto que altera o piso salarial dos professores. Indicações:

Indicação – Solicita informações relativas ao transporte escolar, especialmente em relação à Escola Municipal Francisco Primo de Melo, e se existem alunos aguardando vagas de transporte para matrícula na instituição.

Indicação – Implantação de redutor de velocidade na Avenida Joãozinho autoescola, próximo ao número 135, bairro Camoá.

Solicitação – Ao Senhor Rogério Contato, Diretor Industrial da CBMM, solicitação para que a empresa analise a possibilidade de aquisição de um veículo para uso do Conselho Tutelar de Araxá.