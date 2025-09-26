Fundação Cultural Calmon Barreto promove oficina de capacitação sobre prestação de contas da Lei Aldir Blanc





A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realiza, na próxima terça-feira, 30 de setembro, uma oficina de capacitação voltada a artistas e produtores culturais. O encontro acontece no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, às 19h. O objetivo é orientar sobre a correta prestação de contas de projetos culturais, especialmente os aprovados no ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A iniciativa busca oferecer suporte aos proponentes, diante de erros recorrentes identificados em prestações anteriores, e contribuir para que os processos sejam realizados de forma mais clara e eficiente. A atividade será conduzida pelo Setor de Projetos da Fundação e contará com três palestrantes:

– Tatiana Mucci, coordenadora do setor de projetos, que apresentará de forma prática os procedimentos necessários;

– Francisco Maurino, advogado da instituição, responsável por abordar as implicações jurídicas;

– Camila Silva, que tratará da documentação exigida.

De acordo com a coordenadora Tatiana Mucci, a participação dos artistas é essencial para fortalecer a transparência e ampliar as oportunidades no setor cultural.

“Este é um momento para esclarecer dúvidas e aprender, na prática, como realizar a prestação de contas de maneira correta. Mais do que uma exigência burocrática, o processo garante credibilidade e abre caminho para a aprovação de novos projetos. Embora o foco seja a PNAB, as orientações podem ser aplicadas a outras leis de incentivo, por isso todos os artistas de Araxá estão convidados”, destaca.