Inscrições para premiações ao setor cultural encerram nesta quarta

Projetos musicais, artes visuais, cênicas, dança, artesanato, apresentação popular e outras produções artísticas e culturais serão premiadas pela Prefeitura de Araxá. As inscrições para participar do projeto de incentivo à cultura se encerram nesta quarta-feira (11). A Fundação Calmon Barreto (FCCB), autora da proposta, prevê a distribuição de R$ 250 mil para artistas da cidade. O intuito é apoiar e implementar políticas públicas para o fomento às artes e à cultura em Araxá.

Os projetos e documentos necessários deverão ser entregues na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, na Praça Arthur Bernardes, n° 10 Centro, das 8h às 17h. O edital está disponível no site (www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br). A premiação será dividida por categoria, por meio da apresentação de um portfólio/comprovante de todas as ações que foram desenvolvidas com no mínimo dois anos de atuação. Serão avaliadas produções de desenvolvimento de atividades artísticas e culturais.

O processo será realizado em 5 fases: Inscrição, Habilitação; conferência da documentação, Classificação; Análise e Avaliação, Homologação; Resultado do Concurso e Convocação; prazo no qual os classificados serão notificados para proceder a assinatura do termo para o recebimento do prêmio.

“O segmento artístico e cultural de Araxá sempre mereceu apoio e incentivo do Poder Público, mas infelizmente ainda não tínhamos projetos voltados que realmente valorizassem os artistas araxaenses. Essas premiações irão reconhecer aqueles que há vários anos trazem cultura e conhecimento para a nossa população. Esse é apenas o primeiro passo para a construção de políticas públicas voltadas a essa classe”, reforça a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa.