Legislativo Araxaense devolve R$ 1.746.331,90 economizados no ano de 2020

A Câmara Municipal de Araxá anunciou a devolução de R$ 1.746.331,90, economizados no ano de 2020. Em 2019, o Legislativo havia devolvido R$ 446.175,13, que também não estavam previstos no orçamento do Município.

O ex-vereador Roberto do Sindicato, foi o presidente da Câmara no último biênio e comentou a devolução dos valores: “Ao final da gestão 2019/2020, conseguimos devolver aos cofres públicos um valor bastante significativo de mais de 2 milhões de reais. Essa economia só foi possível graças ao trabalho de todos os vereadores da Casa”.

Além da economia realizada ao longo dos últimos dois anos, ele lembrou que a Câmara está instalando a energia solar fotovoltaica na sede do Legislativo: “É uma fonte de energia renovável, limpa e sustentável. A instalação da energia fotovoltaica vai representar uma economia de cerca de 90% na despesa de energia elétrica da Câmara nas próximas décadas”.