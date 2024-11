Museu Dona Beja recebe a exposição fotográfica Ficções Reais, com abertura na próxima quarta (6)

Araxá recebe, pela primeira vez, uma exposição de Cristiano Mascaro, um dos maiores nomes da fotografia brasileira. Com um olhar singular para a arquitetura, paisagens urbanas e a vida nas cidades, Mascaro se destaca por seu olhar para os lugares e as pessoas. A exposição será no Museu Histórico de Araxá – Dona Beja, onde estará em cartaz até o dia 8 de dezembro. A abertura acontece na próxima quarta-feira (6), a partir das 19h, e contará com uma palestra do fotógrafo sobre sua trajetória e suas visões sobre a fotografia.

A mostra reúne 20 fotografias que representam momentos importantes da carreira de Mascaro, abrangendo registros de São Paulo e outras cidades brasileiras. Em cada imagem, a arquitetura e os espaços públicos ganham uma dimensão poética e atemporal. As fotografias refletem o olhar apurado do autor, que transforma o cotidiano urbano em obras de arte, resgatando a memória e a identidade dos espaços.

A exposição é uma iniciativa do projeto Foto em Pauta e conta com o apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). A realização é da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio da CBMM, Itaú e Rede. A visitação será gratuita de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.