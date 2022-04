Jairinho Borges toma posse como vereador

A Câmara Municipal de Araxá realizou a cerimônia de posse do vereador Jairo Sávio Borges (União Brasil). Ele é o primeiro suplente do vereador Wagner Cruz, que se licenciou para assumir a Secretaria Municipal de Ação Social. A cerimônia foi na tarde desta segunda-feira (11) e contou com a presença do Deputado Estadual Bosco, familiares de Jairinho, vereadores, assessores parlamentares, servidores da Casa e imprensa.

Em seu discurso, Jairinho afirmou estar honrado em assumir pela oitava vez o mandato de vereador. Ele agradeceu o apoio de seus familiares, assessores de gabinete e, especialmente, ao colega de partido Wagner Cruz. Ele reforçou seu compromisso em trabalhar em prol da comunidade, citando uma frase do deputado estadual Bosco: “Toda administração pública tem seu tempo e seu momento, quanto maior o sucesso alcançado por ela, melhor para a sociedade.”

Em seu discurso de despedida, Wagner Cruz falou de sua alegria em assumir uma secretaria que trabalha em prol do social. Ele citou Bezerra de Menezes e fez uma reflexão sobre a importância da união política para alcançar bons resultados: “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, conduziu os trabalhos e falou em nome de dos vereadores. Desejou sucesso e boas-vindas ao novo colega de Plenário. Após a leitura do Termo de Posse, Jairinho fez seu juramento, assinou o Livro de posse e foi declarado vereador.

Jairinho tem vasta experiência no Legislativo. Já foi vereador em outros sete mandatos diferentes, sendo cinco deles eleito consecutivamente. O mais recente foi em 2017, quando também assumiu a cadeira como suplente. Ele já foi presidente da Câmara de Araxá, no ano de 1997.